樂桃今開賣冬季機票 航班航線一次看

2019-07-17 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



樂桃航空冬季部分航班開始販售，今天下午4時起，樂桃開始販售今年10月27日到明年3月28日的機票，目前共開賣14航班、六條航線，其他航班也將在近期內販售。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，今天下午4時起，開始販售今年10月27日到明年3月28日期間部分的冬季航班，其他未販售航線將於近期內販售，台灣民眾可至樂桃航空官方網站訂購冬季飛往日本的機票。

樂桃航空冬季航班率先開賣航線及航班如下：

【國際線】

• 台北（桃園）− 仙台：MM776、MM775

• 台北（桃園） − 東京（羽田）：MM860、MM859

• 台北（桃園） − 大阪（關西）：MM023、MM022

• 台北（桃園） − 沖繩（那霸）：MM926、MM925、MM924、MM923

• 高雄− 沖繩（那霸）：MM934、MM933

【日本國內線】

• 大阪（關西）–沖繩（那霸）：MM211、MM220

樂桃航空說，將於冬季航班期間將與香草完成航空整合，以成田機場作為轉運樞紐，進一步擴大東京首都圈的飛航網絡，日後台灣旅客搭乘樂桃航空亦可透過轉機一次悠遊多個日本城市，前往日本旅行將變的更便利、更彈性。