樂桃今開賣冬季機票 航班航線一次看
樂桃航空冬季部分航班開始販售，今天下午4時起，樂桃開始販售今年10月27日到明年3月28日的機票，目前共開賣14航班、六條航線，其他航班也將在近期內販售。
樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，今天下午4時起，開始販售今年10月27日到明年3月28日期間部分的冬季航班，其他未販售航線將於近期內販售，台灣民眾可至樂桃航空官方網站訂購冬季飛往日本的機票。
樂桃航空冬季航班率先開賣航線及航班如下：
【國際線】
• 台北（桃園）− 仙台：MM776、MM775
• 台北（桃園） − 東京（羽田）：MM860、MM859
• 台北（桃園） − 大阪（關西）：MM023、MM022
• 台北（桃園） − 沖繩（那霸）：MM926、MM925、MM924、MM923
• 高雄− 沖繩（那霸）：MM934、MM933
【日本國內線】
• 大阪（關西）–沖繩（那霸）：MM211、MM220
樂桃航空說，將於冬季航班期間將與香草完成航空整合，以成田機場作為轉運樞紐，進一步擴大東京首都圈的飛航網絡，日後台灣旅客搭乘樂桃航空亦可透過轉機一次悠遊多個日本城市，前往日本旅行將變的更便利、更彈性。
樂桃航空2012年3月以關西國際機場作為基地開始提供載客服務，並以新千歲、仙台、那霸機場作為轉運機場。目前擁有26架飛機，飛航版圖包括17條日本國內線，以及16條國際線，共計33條航線每日搭乘旅客超過1萬3000人次，每天約100個航班提供載客服務。
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