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高雄市觀光局主辦「2019高雄十大奇冰」 優勝店家今出爐

2019-07-17 10:56聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府觀光局主辦「2019高雄十大奇冰」冰品競賽活動評選結果出爐！優勝店家冰品各有不同特色，不論是知名店家、人氣網紅店、地方特色店，都獲得評審一致好評。

高雄10大奇冰優勝店家不分名次，分別為一般冰品組的大碗公冰「30倍招牌大碗公冰」、岡山青葉冰城「香綿水冰」、Kaju義式手作冰淇淋「綜合野莓冰淇淋」、皇冠冰城「火焰山鮮果霜淇淋」、宏美冰果店「布丁紅豆牛奶冰」。

創意冰品組的津芒果冰品店「綠西龜」、知覺優格「知覺芒果優格冰雪糕」、冰塔B-TOD「桑椹鳳梨」、御前上茶「抹茶聖代雙重奏」、東門茶樓「極盛抹茶雪花冰」。

評選出五名佳作冰品，分別為白木舟手工輕纖冰淇淋「沙漠之泉」、張家豪台式功夫甜品「芋頭牛奶冰」、太和元氣冰品「Money冰」、鹿仔草冰店「鹿仔草水冰」、Genia優質手作「美式霜淇淋經典杯」。

位在西子灣附近的「大碗公冰」，以超大30人份大碗公冰呈現高雄人的熱情海派精神，用料誠意十足。

隱身於高師大巷弄中的「宏美冰果店」，以慢火熬煮綿密口感的紅豆，加上手工香濃布丁，搭配二砂糖水和煉奶，勾勒出復古懷舊的滋味。

創意冰品組中，可以看見冰品店家以新鮮水果、抹茶大搞驚喜，知覺優格主打「真優格」的芒果優格冰雪糕，以扎實口感與芒果夾心呈現用心真誠製作，乾淨明亮的空間也為冰品店舖開創一個全新面貌。

鳳山的「冰塔B-TOD」嘗試以桑椹鮮果製作成雪綿冰，搭配產地直送金鑽鳳梨，獨特創意與酸甜滋味完美結合。

「東門茶樓」的「極盛抹茶雪花冰」兼具賣相與口感，清香不苦澀的雪花冰，淋上抹茶醬搭配湯圓、紅豆、抹茶凍，相得益彰。

觀光局長潘恒旭說，這次評選不但看重冰品特色與高雄的連結性，也針對食材選用與用料上仔細考究；在創意冰品組的評選上，除了要具有創意、賣相之外，更著重創意與口感上的平衡。

評審之一的甜點主廚郭士弘說，各店家在紅豆與芋頭這種食材上，大多掌握到口感軟而不爛，甜而不膩，非常好吃！相關資訊上高雄旅遊網查詢。

十大奇冰一般冰品與創意冰品均以當季水果來製作，呈現高雄夏季的滋味。圖／高雄市觀光...
十大奇冰一般冰品與創意冰品均以當季水果來製作，呈現高雄夏季的滋味。圖／高雄市觀光局提供
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日式抹茶風味雪花冰兼具口感與視覺饗宴。圖／高雄市觀光局提供
日式抹茶風味雪花冰兼具口感與視覺饗宴。圖／高雄市觀光局提供
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30人份巨無霸大碗冰品超吸晴，是一款最具有高雄港都熱情氣派的冰品，不止份量大，用...
30人份巨無霸大碗冰品超吸晴，是一款最具有高雄港都熱情氣派的冰品，不止份量大，用料更實在。圖／高雄市觀光局提供
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