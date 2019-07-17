Gentle Monster夏季話題新品 AMBUSH、Fendi聯名款最搶手

2019-07-17 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



倍受韓國藝人、蕭敬騰等明星喜愛的眼鏡品牌Gentle Monster推出夏季新品，其中最具話題的還是與潮牌設計師Yoon聯手的AMBUSH限定款，以及Fendi跨界聯名系列。現在，不必遠赴日本、韓國或是香港，只要在台灣也可以戴上這些超夯設計。

Gentle Monster總給人前衛創新的印象，所以在這季品牌特別邀請了潮牌AMBUSH創辦人、同時也是Dior男裝飾品設計師的Yoon來操刀，打造了一款帶有科幻感風格的眼鏡作品。Yoon以七〇年代，已故歌手David Bowie主演的「天外來客」為靈感，創造出宛如實驗室護目鏡般的外觀，加上透明板材的運用，更具有未來感。同時Yoon還發揮了飾品設計的長才，製作了可拆卸的掛飾，具有雙品牌Logo，讓眼鏡同時兼具飾品般的功能。代理Gentle Monster的溥儀眼鏡公司還表示，這款共三色的眼鏡，限定在網路銷售一推出後就大受歡迎，不到一周幾盡斷貨。