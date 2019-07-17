歐陽娜娜甩「江西那」風波擒新代言人 粉絲曬下單截圖力挺偶像

2019-07-17 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年19歲的歐陽娜娜（NaNa）近年都在中國發展，一路順遂，但3月時意外捲入國籍認同問題，還被網友封為「江西那」，頓時在社群平台上聲量變小。而今她順利度過風波，還成為了A X Armani Exchange大中華區及亞太區全新形象代言人，事業領域再攀高峰。

由於中國的特殊市場習慣性，祭出名人牌將有效帶動銷售和數位平台的表現，因此多數的品牌都會在內地找尋合適或高人氣的明星，擔任代言人。新生代的歐陽娜娜由於形象清新、甜美早就是運動品牌的寵兒，而近日A X Armani Exchange也宣布了由她出任大中華區及亞太區全新形象代言人，這也是繼李易峰後，品牌在中國的第二位代言人。並且隨之曝光以「做最真實的自己」為主題的秋冬形象大片，歐陽娜娜在廣告中演繹著多元風格，包括了休閒穿搭或是略帶成熟的的亮片洋裝，讓網友看見她的不同面貌。