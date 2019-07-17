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丹娜絲颱風恐直撲台灣「有一個副中心的環流正在強立」

歐陽娜娜甩「江西那」風波擒新代言人 粉絲曬下單截圖力挺偶像

2019-07-17 08:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年19歲的歐陽娜娜（NaNa）近年都在中國發展，一路順遂，但3月時意外捲入國籍認同問題，還被網友封為「江西那」，頓時在社群平台上聲量變小。而今她順利度過風波，還成為了A X Armani Exchange大中華區及亞太區全新形象代言人，事業領域再攀高峰。

由於中國的特殊市場習慣性，祭出名人牌將有效帶動銷售和數位平台的表現，因此多數的品牌都會在內地找尋合適或高人氣的明星，擔任代言人。新生代的歐陽娜娜由於形象清新、甜美早就是運動品牌的寵兒，而近日A X Armani Exchange也宣布了由她出任大中華區及亞太區全新形象代言人，這也是繼李易峰後，品牌在中國的第二位代言人。並且隨之曝光以「做最真實的自己」為主題的秋冬形象大片，歐陽娜娜在廣告中演繹著多元風格，包括了休閒穿搭或是略帶成熟的的亮片洋裝，讓網友看見她的不同面貌。

歐陽娜娜向來對於年輕族群具有影響力，因此當代言人的消息一出後，忠實的粉絲也紛紛的品牌的社群平台上曬出下單購買同款單品的截圖，來力挺自己的偶像。而這也是為何A X Armani Exchange會不受負面新聞影響邀請她擔任代言人的原因，高人氣有流量又具「帶貨」力就是歐陽娜娜目前在時尚品牌眼中的定位。

A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中...
A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中華區及亞太區全新形象代言人。圖／摘自微博
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A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中...
A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中華區及亞太區全新形象代言人。圖／摘自微博
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A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中華區及亞太區全新形象代言人。圖／摘自微博
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A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中華區及亞太區全新形象代言人。圖／摘自微博
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A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中...
A|X Armani Exchange宣布今年19歲的歐陽娜娜，成為品牌新任大中華區及亞太區全新形象代言人。圖／摘自微博
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Armani歐陽娜娜
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