「旦旦旬」首間門市登場 噴汁煎餃、「搖」滷味、花生捲冰淇淋上桌

2019-07-17 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



以中式菜餚結合日式現代風情，研發出皮薄多汁的日式煎餃，睽違兩年，銀穗集團推出旗下第二品牌「旦旦旬 餃子專賣店」，首間門市於台北京站時尚廣場B3美食街登場。除了每日現包現煎的招牌煎餃，旦旦旬還推出了豐富的國民美食，像是古早拌麵、蔥花蛋炒飯、滷味，飲食控制的民眾還有無澱粉的「蔬食炒飯」可選擇，甜品「花生捲冰淇淋」也吃的到，透過道道平凡美食，勾起生活中的回憶。

「旦旦」意思就是「天天」，業者以時間單位來命名，期待透過豐富的國民美食，滿足消費者每天一日三餐的需求。每日現包現煎的「薄脆煎餃」共有原味、蝦仁兩種口味，精選瘦肉度與肉質彈性皆佳的豬後腿肉，結合鮮甜高山高麗菜與韭菜，再控制溫度與水份的比例讓其平均受熱，煎出香脆外衣、又不過乾的煎餃，其最佳黃金品嚐風味為上桌後10分鐘，一入口享受香脆、多汁的日式煎餃。

菜單中兼具創意、特色的還有「御膳滷味」系列，旦旦旬滷味可依個人喜好，加入不同的料理手法，不論是在大鍋上的三杯甩鍋爆炒熱熱吃，還是特製成青醬、麻將口味，在封膜後變身成用「搖」的滷味，不但方便攜帶還能讓醬汁融入其中。此外，甜品中的「花生捲冰淇淋」更是兒時記憶的代表，將香氣十足的花生磚，刨出香脆花生粉，搭配傳統市場厚薄適中的潤餅皮、香菜、兩球芭樂與花生冰淇淋，清爽的古早潤餅冰就是經典的台灣味。若想同時吃到煎餃與拌麵、炒飯的民眾還有套餐可選擇。

為慶祝開幕，7/24前凡至門市選擇1-4號套餐，即贈古早味冰淇淋乙球(口味任選，限消費當日限量兌換 )。

「旦旦旬 餃子專賣店」

地址：台北市大同區承德路一段 1 號 B3(京站時尚廣場)

電話：02-25222903