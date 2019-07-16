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免費看「亂打秀」！3場韓國音樂秀搬來台北　2100張門票2小時被搶光

2019-07-16 23:03聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為讓台灣民眾能同步享受韓國代表性的音樂劇、舞台劇，韓國觀光公設特於8月7日、8日，將《My Bucket List我的遺願清單》、《Only You只有你》、《Nanta亂打秀》等3部舞台藝術表演移師至台北，並且於7月16日開放民眾免費索票。韓國觀光公社表示，短短2小時，2,100張的門票就被索取一空，反應相當熱烈。

韓國表演藝術發達，吸引旅客將表演秀納入旅程之中。其中大學路（Daehak-ro）更是韓國表演重鎮，一年四季都上演話劇、音樂劇等表演，每年秋季還會舉辦「Welcome大學路」表演觀光慶典，是韓國極具代表性的文化藝術街，也是喜愛表演藝術的旅客的必遊之地。

今年8月，韓國觀光公社將韓國大學路慶典搬來台灣，於中油國光會議廳安排2天、共3場的演出。其中《My Bucket List 我的遺願清單》為公演界備受矚目的音樂劇，劇情惹人又哭又笑；《Only You只有你》則是適合家人們一同享受歡樂唱跳；至於聲光效果強烈、演員肢體動作豐富的《Nanta亂打秀》，乃是韓國知名的非語言劇，各有不同特色。

韓國觀光公社表示，本次不僅安排舞台演出，現場也設有展演攤位，讓觀眾可以了解大學路與韓國藝術表演的背景，還有打卡背版讓民眾拍照留念。指定場次結束後，甚至還有演員合照的時間，機會非常難得。由於表演時間鄰近父親節，現場還會提供限量的禮物給到場的父親們。

韓國觀光公社也指出，通常在大學路欣賞舞台表演，一般門票行情約在韓幣20,000～70,000元不等（約新台幣570～2,000元），本次特別開放台灣民眾免費索票入場，欣賞三部作品的精華內容。韓國觀光公社也呼籲，希望索票成功的民眾能夠確實入場；若不克出席者也可事先取消，讓其他有意參加的觀眾，有機會到場欣賞。

藉由豐富的肢體語言，不用懂韓文也能輕鬆欣賞《Nanta亂打秀》。圖／韓國觀光公社...
藉由豐富的肢體語言，不用懂韓文也能輕鬆欣賞《Nanta亂打秀》。圖／韓國觀光公社提供
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《My Bucket List 我的遺願清單》是公演界備受矚目的音樂劇。圖／韓國...
《My Bucket List 我的遺願清單》是公演界備受矚目的音樂劇。圖／韓國觀光公社提供
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韓國音樂劇
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