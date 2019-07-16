藏壽司7／23進駐永和！3款限定柯南週邊 抽「怪盜基德」存錢桶

2019-07-16 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自日本的「藏壽司」，將於7月23日正式插旗永和比漾廣場。為慶祝新店開幕，限時推出用餐9折、滿額送柯南文件夾、扭蛋送柯南聯名商品等特別活動。另外配合即將到來的七夕佳節，還有「醇濃辣味芝麻豬肉烏龍麵」、「濃厚巧克力布丁聖代」等特色期間限定商品。

即日起至7月29日期間，凡於FB粉絲專頁參與活動，至永和比漾店即可享有用餐9折優惠。7月16日至7月25日同步推出永和比漾店鋪限定的日本直送柯南周邊禮，顧客有機會從扭蛋機中獲得兌換券，包含全台限量、附帶角色原音的怪盜基德模型存錢筒、怪盜基德Q版造型趴偶、柯南人氣角色撲克牌等不同大禮。此外，8月13日至8月24日，店內消費滿600元即可獲得每日限量100份的柯南文件夾。