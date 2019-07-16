藏壽司7／23進駐永和！3款限定柯南週邊 抽「怪盜基德」存錢桶
來自日本的「藏壽司」，將於7月23日正式插旗永和比漾廣場。為慶祝新店開幕，限時推出用餐9折、滿額送柯南文件夾、扭蛋送柯南聯名商品等特別活動。另外配合即將到來的七夕佳節，還有「醇濃辣味芝麻豬肉烏龍麵」、「濃厚巧克力布丁聖代」等特色期間限定商品。
即日起至7月29日期間，凡於FB粉絲專頁參與活動，至永和比漾店即可享有用餐9折優惠。7月16日至7月25日同步推出永和比漾店鋪限定的日本直送柯南周邊禮，顧客有機會從扭蛋機中獲得兌換券，包含全台限量、附帶角色原音的怪盜基德模型存錢筒、怪盜基德Q版造型趴偶、柯南人氣角色撲克牌等不同大禮。此外，8月13日至8月24日，店內消費滿600元即可獲得每日限量100份的柯南文件夾。
隨著七夕情人節將近，藏壽司於8月1日至8月14日推出七夕限定甜品「濃厚巧克力布丁聖代」，以巧克力布丁佐以北海道牛奶冰淇淋，搭配捲心酥，並在頂部淋上巧克力醬，為戀人幸福加乘，每份60元。即日起全台店鋪也推出「濃厚巧克力布丁」、「濃厚巧克力堅果冰糕」等2款全新巧克力甜點，各為60元。另還有醇濃辣味芝麻豬肉烏龍麵、香檸炙烤生鮭魚、黑胡椒醃漬長鰭鮪魚、黃金薯條等多款料理同步登場，增添用餐新選擇，單品售價40～130元。
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