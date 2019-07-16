代言食物救助包 安心亞：溫飽也暖心

2019-07-16 21:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



藝人安心亞於16日下午出席「食食來相助，餐餐有飯吃」公益記者會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 新戲《月下－為愛墜落的祂》才剛殺青，15日就從日本趕回台的安心亞，綁著一頭俏麗短髮出席記者會為1919食物銀行代言。主辦單位基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，今年目標是募集6萬份救助食物包，讓4500戶最弱勢的家庭有飯吃。

食物包不只是溫飽

單親家庭長大的安心亞分享小時後的回憶說，她10歲即與母親相依為命，有一次媽媽身上的錢只夠買一碗陽春麵，當時媽媽只喝湯，讓她吃麵。這次出席公益記者會能夠體會到，「食物不只是溫飽，也能暖心。」孝順媽媽的安心亞，收入都給媽媽管，她受訪時透露，已經在台南買一棟透天別墅，近期也規劃在台北市買新房。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，協會2011年至今已提供18萬食物救助包，服務4萬戶弱勢家庭。其中，逾7成受助個案是難以申請到社福補助的「社福邊緣戶」，逾半數為單親、隔代或獨居家庭。他分享救助經驗說，許多獨居老人處於失能狀態，有些退休後還得打零工。

他表示，曾有一位住在山上的受助戶拿到食物包時，高興地告訴他：「我可以下山看醫生了！」後來他才明白，這位受助者收入微薄，儘管健保已免去醫療費用，但下山就診的交通費還需要1千元。他說，受助戶有了食物包的溫飽後，才能有多的錢去看病。

食物包成救助契機

「當初無助時，我走進桃園市府靈糧堂，想看看有沒有人會來幫助我。」曾接受救助包的張志城，也現身分享親身經歷說，他過去因入獄、車禍受傷無法工作，只能四處流浪，直到1919志工林伯昶傳道以食物包為契機，對他伸出援手，還帶他回家見30年未見的父親，他如今已從一位受助者變成關懷他人的志工了。

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