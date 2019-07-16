請注意！狂滑手機保證讓肌膚「越來越老」 抗藍光保養品來了！

2019-07-16 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每天一定要滑手機、看平板追劇、用電腦工作嗎？有發現自己1天平均花多少時間，在會發出藍光的3C產品前嗎？根據統計，每個人一天至少12～14小時跟藍光為伍，而藍光除了傷眼，還會讓肌膚快速老化，甚至敏感、變黑與缺水等，因此現代保養品，紛紛推出抗藍光功能的保養品。

許多皮膚醫學報告證實，空汙與藍光，會導致肌膚疾病，甚至對於敏感性肌膚，也會色素沉澱、缺水、乾燥、紋路生成、提早變老等，也因此保養中，防禦能力、修護屏障與代謝活化，是抗藍光保養最重要的事情。

2018年香緹卡對抗室內污染、人體傷害特別推出「抗空汙防護系列」，隨著時間及環境、氣候的變遷，香緹卡在2019年再推出「香緹卡抗藍光防護精華液」，專門針對空氣污染、藍光對於肌膚的危害及各種負面影響。

香緹卡抗藍光防護精華液大量運用酵素萃取物，包括蘊含西班牙庇里牛斯山的「酵素萃取物」，為肌膚帶了一層防禦能力及強效修護，能對抗藍光、陽光曝曬的防禦能力。

金蓮花萃取物則可以活化，長期在藍光下缺氧的肌膚，給予活力。另外羅旺子萃取物、海藻萃取物、玻尿酸複合物、類天然保濕因子，提高肌膚的保濕力，依然維持保濕水嫩光澤。