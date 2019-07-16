藏壽司進駐比漾 百貨大戰靠美食、快閃兩大王牌

2019-07-16 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



暑假爆高溫，提供吃喝玩樂機能、可看電影，加上清涼消暑的百貨商場，成為放暑假民眾最愛去的地方，百貨也不斷為商場引進美食、快閃櫃生力軍，幾乎周周有新話題，夏日商場大戰同樣打的火熱。

比漾廣場5周年生日慶 「藏壽司」進駐推出柯南扭蛋

永和比漾廣場Beyond Plaza的前身是「太平洋百貨雙和店」，自從2014年6月變身改裝為比漾廣場後，今年已滿5周年，之後透過不斷改裝、調整，形塑了現在獨有的個性，業績也是每年逐年成長。

尤其今年3月加入喜樂時代影城、6月底改裝新開幕的美食街，充滿文青質感的「秀朗市場」，電影娛樂與美食機能強化串連後，上半年來客數較去年同期成長15%，現在已是永和人逛百貨、看電影的首選。喜樂時代影城也推出下半年起持台新銀行比漾聯名卡，周一至周五購買2D全票，即可享6折優惠。

另外，人氣迴轉壽司店「藏壽司」進駐比漾廣場4樓緊鄰喜樂時代影城，即日起試營運，將於7/23正式開幕，除了指定期間9折優惠外，「藏壽司」以用餐抽扭蛋為一大特色，8月24日前推出「日本直送柯南扭蛋」，即日起至7/25還有比漾廣場獨家限定3款柯南周邊扭蛋可抽，讓用餐更多了樂趣。

比漾廣場5周年生日慶回饋卡友，7/18～7/21，1至3樓指定櫃單筆滿3,000送200贈品券（限量800份）；於秀朗市場消費滿千元發票，可兌換各波段限定美食。

京站日韓快閃 KAKAO FRIENDS周邊來囉

年輕客層居多的京站時尚廣場，在暑假也引進諸多新櫃。7/18至8/8獨家引進廣受學生族群喜愛的日韓快閃櫃位。包括首次登台的日本人氣青少女服飾品牌「reipipi armario」在1F中庭水池登場；以及訪韓必買的超人氣通訊軟體卡通明星「KAKAO FRIENDS」周邊，在1樓Y3連通口推出期間限定快閃櫃位。B3美食街獨家引進全台首家餃子專門店「旦旦旬」正式開幕。

COFFEE LOVER’S PLANET推6款輕食新菜單

SOGO敦化館人氣咖啡廳COFFEE LOVER’S PLANET，是東區人聚會喝下午茶的熱門地點，開幕近3年來COFFEE LOVER’S PLANET首度推出新菜單，觀察東區客層以高消費的女性居多，喜愛健康食材，特別由日本主廚中村新特別為台灣消費者研發、設計出6款輕食新品，鎖定法國與北歐的傳統輕食加入藜麥、古斯米等超級食物，包含4款鹹食、2款甜食，豐富鹹食品項，並推薦適合搭配的咖啡，餐點以木質托盤呈現，充滿活力感的視覺也能滿足女性熱愛拍照需求。

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