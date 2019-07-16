25歲創客 把廢棄啡咖膠囊變成貓頭鷹、暴龍

2019-07-16 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



全台6處「創客基地」自2015年起陸續營運，提供機具設備及運用專業師資與社群交流，每年辦理1千多場實作工作坊、創新創業趨勢講座與推廣活動等，讓民眾由興趣入門探索，逐步深化技能學習與累積能量，讓創新創意想法得以實踐，如進駐雲嘉南分署南方創客基地的陸柏瑋，從小熱愛畫畫，年僅25歲的他近年投入廢棄物創作，將原本要被丟棄的咖啡膠囊，變身為栩栩如生的貓頭鷹、長毛象等環保藝術模型，還獲咖啡廠商青睞，建立合作關係。

陸柏瑋說，他原本是咖啡店吧檯手，因此接觸到膠囊咖啡，由於膠囊最為人詬病的就是不環保，所以他靈機一動，開始用廢棄的咖啡膠囊創作模型，剪裁、拼湊成暴龍、長毛象、黑武士、貓頭鷹等環保模型，甚至吸引咖啡膠囊廠商進而與他合作，每年提供他回收膠囊，供應他創作材料。

另一名進駐中彰投分署TCN創客基地的JSPB噴射管槍團隊，團隊代表林連詣則打造出「DIY綠色動能泡棉彈玩具槍與環保遊戲」，利用雷射切割、3D列印、動力學等技術製造出環保材質的噴射管槍，更打開市場，高達9成都銷售到美國，4年多年賣出400多支槍。