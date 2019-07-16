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1滴＝15倍小棕瓶保濕精華 雅詩蘭黛推出特潤超導修護露

2019-07-16 18:50聯合報 記者劉小川╱即時報導

每個女人，都一定認識雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露，是每年百貨周年慶必搶、秒殺的基礎保養品。2019年雅詩蘭黛將小棕瓶大升級，推出濃縮15倍小棕瓶玻尿酸濃縮精華，暱稱「小棕縮時精萃」的特潤超導賦活精萃，只要1小時，馬上讓肌膚改善有感啊！

雅詩蘭黛在1982年喊出「夜間修護」的保養概念，至今影響整個美妝界，同年就推出小棕瓶特潤超導修護露，在修護露中添加玻尿酸，讓肌膚達到保濕功能，熱賣至今，是雅詩蘭黛最屹立不搖的長銷品。

但現在環境更惡劣，讓肌膚遭遇更大的危機，包括空氣污染、氣候、環境不佳等，品牌發現，肌膚會出狀況，都先經歷的三階段，第一階段是累積，造成肌膚不適的因子；第二階段觸發，讓肌膚出現狀況；第三階段是消退，肌膚會有自我修復機制，但隨著年紀增長，修護機制為逐漸消退。

因此，雅詩蘭黛花了5年，邀請3位皮膚科權威，今年2019推出「特潤超導賦活精萃」，大量運用全新科技，包括皮膚科學等級專利成分、獨家肌膚淨化科技，最厲害是有「15倍小棕瓶保濕精華」與「高濃度抗老化複合物」。

這也讓雅詩蘭黛，能驕傲喊出，「1小時極速舒緩肌膚各種不適」。特潤超導賦活精萃要將每日肌膚危機歸零，快速讓肌膚各種不適感下降、安撫。內含有白藜蘆醇，提升肌膚的防禦力，對於抗氧化，也有很好的效果。

該如何搭配小棕瓶使用呢？雅詩蘭黛建議，白天使用「特潤超導修護露」可以達到日間的防護效果，則夜間先使用「特潤超導修護露」，再使用「特潤超導賦活精萃」急救肌膚所有問題，這樣日夜的長時間修護，長時間下來，穩定肌膚，更能透出年輕好氣色。

雅詩蘭黛特潤超導系列日夜搭配著使用，讓肌膚修護一整天。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛特潤超導系列日夜搭配著使用，讓肌膚修護一整天。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」，每天讓肌膚狀況歸零。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」，每天讓肌膚狀況歸零。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」，獨家科技萃取15倍小棕瓶玻尿酸濃縮精華。圖／雅詩蘭...
雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」，獨家科技萃取15倍小棕瓶玻尿酸濃縮精華。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」讓你體驗修護新感受。記者劉小川／攝影
雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」讓你體驗修護新感受。記者劉小川／攝影
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雅詩蘭黛特潤超導賦活精萃（左）、特潤超導修護露是不可或缺的保養神器。圖／雅詩蘭黛...
雅詩蘭黛特潤超導賦活精萃（左）、特潤超導修護露是不可或缺的保養神器。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」的質地。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」的質地。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」20ml ／售價3,100元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛「特潤超導賦活精萃」20ml ／售價3,100元。圖／雅詩蘭黛提供
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