免費加料一整周！日本人氣炒冰捲「Roll Ice Cream Factory」登台

2019-07-16 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣限定「北海道草莓牛奶」(左)售價270元、「閃電蜜糖」(右)售價220元。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 來自日本的超人氣炒冰捲「Roll Ice Cream Factory」，第一家海外分店7/17在微風南山atre三樓正式開幕。業者為慶祝開幕，於7/24前，推出長達一周的免費加料活動，不限名額、凡至門市消費即可在30中配料中加點，客製化的魅力，以及多款夢幻可愛的配料，預計將掀起一波排隊打卡人潮。

2017年6月開業以來，Roll Ice Cream Factory在日本擁有8家分店，分別位於大阪、名古屋、沖繩、橫濱、京都、以及德島的快閃店（期間限定），其最大特色就是客人可以自創冰淇淋，享受繽紛夏日冰品，可愛、繽紛的炒冰捲也成為IG拍照熱門名店。業者表示，在日本最有人氣的就是草莓口味，京都、大阪則偏好抹茶口味，此次來台，特別推出兩款台灣限定的「北海道草莓牛奶」、「我愛台灣」兩種口味，以及9款推薦口味，每份現點現做，製作時間約5分鐘左右。

若是想自由組合、製作自創冰淇淋的消費者，首先在五種口味的冰淇淋基底選擇一款，第二步，在14種配料中選擇一種加入冰淇淋拌炒，第三步，在30種撒料中選擇兩種裝飾配料，最後再選一種醬料淋上，消費者也能依照喜好加價追加配料或特殊裝飾，打造獨一無二的造型炒冰捲。