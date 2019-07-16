珍珠控快喝一波！ANNA SUI香氛「丸作食茶」聯名飲品彷彿美人魚仙境
盛夏之際，ANNA SUI香氛與珍珠飲品職人「丸作食茶」聯名推出夢幻聯名飲品「under the sea 藍海初戀」，將ANNN SUI童話美人魚淡香水海底世界的活潑繽紛與珍貴的手作珍珠結合，並選用特殊藍藻粉調和成藍綠色汁液，呈現童話美人魚淡香水的海洋色澤，絕美漸層色調彷彿美人魚仙境，體驗視覺、嗅覺與味覺的三重饗宴。
除了推出聯名飲品之外，ANNA SUI香氛為歡慶即將到來的七夕情人節，與「丸作食茶」攜手打造香氛飲品快閃店，首場活動7月26日至7月28日在台北京站時尚廣場登場，第二場8月2日至8月4日在新光三越台南西門店G樓，快閃店首日更推出「under the sea 藍海初戀」限量免費試飲，7月26日、8月2日下午3點起於快閃店現場拍照打卡、公開分享facebook或Instagram並指定標註，送「under the sea 藍海初戀」一杯、丸作食茶優惠券，各限量50杯送完為止；快閃店活動期間購買ANNA SUI香水滿3,300元即可獲贈DIY帆布袋，現場可印製專屬圖騰與姓名、寫下愛的告白話語，體驗手作樂趣，可當做浪漫的情人節禮物。
ANNA SUI香氛X丸作食茶聯名飲品「under the sea 藍海初戀」即日起至8月31日於全台丸作食茶門市販售，單筆購買兩杯送ANNN SUI童話美人魚淡香水試香針管，每間門市限量贈送；憑「under the sea 藍海初戀」購買憑證至全台鋒恩香水專櫃購買指定商品，還可獲得香水迷你瓶。聯名合作期間公開分享官方粉絲團活動貼文、或於活動期間與「under the sea 藍海初戀」、ANNA SUI童話美人魚淡香水合照並依活動規則指定上傳facebook或Instagram，有機會抽中ANNA SUI香氛禮物及丸作食茶優惠券，共將抽出10名。
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