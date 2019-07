珍珠控快喝一波!ANNA SUI香氛「丸作食茶」聯名飲品彷彿美人魚仙境

2019-07-16 聯合報



盛夏之際,ANNA SUI香氛與珍珠飲品職人「丸作食茶」聯名推出夢幻聯名飲品「under the sea 藍海初戀」,將ANNN SUI童話美人魚淡香水海底世界的活潑繽紛與珍貴的手作珍珠結合,並選用特殊藍藻粉調和成藍綠色汁液,呈現童話美人魚淡香水的海洋色澤,絕美漸層色調彷彿美人魚仙境,體驗視覺、嗅覺與味覺的三重饗宴。

除了推出聯名飲品之外,ANNA SUI香氛為歡慶即將到來的七夕情人節,與「丸作食茶」攜手打造香氛飲品快閃店,首場活動7月26日至7月28日在台北京站時尚廣場登場,第二場8月2日至8月4日在新光三越台南西門店G樓,快閃店首日更推出「under the sea 藍海初戀」限量免費試飲,7月26日、8月2日下午3點起於快閃店現場拍照打卡、公開分享facebook或Instagram並指定標註,送「under the sea 藍海初戀」一杯、丸作食茶優惠券,各限量50杯送完為止;快閃店活動期間購買ANNA SUI香水滿3,300元即可獲贈DIY帆布袋,現場可印製專屬圖騰與姓名、寫下愛的告白話語,體驗手作樂趣,可當做浪漫的情人節禮物。