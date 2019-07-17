台灣募資上線一週內破百萬！OVD火星任務星球機械錶再掀火星熱潮

2019-07-17 13:07 聯合新聞網 有.設計 uDesign



OVD火星任務星球機械錶 近日於嘖嘖募資平台上線，獨特的3D立體火星球體錶面，與模擬NASA太空船的錶身外觀，精緻的手工設計，消息一出即獲得熱烈好評，募資上線不到一小時即達標，不到一週時間便已破百萬募資佳績！

OVD火星任務星球機械台灣上線一週內破百萬，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

突破大家對平面錶面的認知，OVD火星任務星球機械錶開啟了3D立體錶面的全新想像，3D擬真火星球體與獨特的彎曲指針，立體結構層次複雜，需要相當高難度的組裝工序，為追求良好品質，一支手錶需花費150天手工打造。此外，錶身也有許多模擬NASA太空船的設計細節，值得再三玩味。火星錶的設計師Ricky來自香港，已有20年手錶設計資歷，他認為手錶是一門戴在手腕上的藝術，同時也是品味的象徵，他將對宇宙的嚮往形象化為這支火星錶，希望當大家戴上他所設計的錶，你將成為眾人的焦點，而這支錶也可以有許多故事讓你與朋友分享。

OVD火星任務星球機械錶先前在美國及日本募資推出即募得台幣600萬元贊助的好成績，本次來台OVD與有.設計uDesign攜手合作，同樣造成廣大討論。為了回饋台灣朋友們還推出台灣限定色-極光綠，錶背更全面升級為超耐刮藍寶石水晶鏡面。限量最低64折早鳥優惠，即刻展開火星登陸計畫，請上 嘖嘖募資 查詢。