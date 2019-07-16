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會微笑的鐵盒大豆花冰鎮夏天 台中「打鐵豆花」風靡IG

2019-07-16 17:22聯合報 記者柯意如╱即時報導

微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
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炎熱夏天艷陽高照，這個會微笑的便當，你絕對吃得下！裡面不是便當飯菜，而是裝了滿滿的豆花，還有冰涼清甜的刨冰＋冰淇淋、芋圓、芋泥、粉圓、湯圓等配料，難怪IG上滿滿的打卡，是台中當地人喜愛的消暑良伴。
微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
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美式打鐵豆花甜蜜誘人螞蟻人最愛。圖／IG tplove_2leo提供
美式打鐵豆花甜蜜誘人螞蟻人最愛。圖／IG tplove_2leo提供
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「打鐵豆花」招牌就是一個機器人，變化成一個個微笑便當鐵盒作為容器，夏天來碗鐵盒豆花讓人大呼過癮，盒子旁邊寒冰水珠凝結冷冽感，真的從視覺上就有降溫冰鎮的感受。店內空間走簡潔設計，色調清新明亮，菜單搭配也很豐富有巧思，是用料豐富又好吃好拍的文青感冰品店。

Q嫩奶香豆花濃醇香嫩。圖/IG xin_ling0116提供
Q嫩奶香豆花濃醇香嫩。圖/IG xin_ling0116提供
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美式打鐵豆花甜蜜誘人螞蟻人最愛。圖／IG tplove_2leo提供
美式打鐵豆花甜蜜誘人螞蟻人最愛。圖／IG tplove_2leo提供
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美式打鐵豆花。圖／IG _mo9o6提供
美式打鐵豆花。圖／IG _mo9o6提供
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微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
微笑便當鐵盒裝上滿滿豆花與配料，看起來格外清涼好吃。圖／IG _mo9o6提供
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芋泥、紫米、西米露、湯圓、椰奶，網友分享吃得超飽。圖／IG angelafooo...
芋泥、紫米、西米露、湯圓、椰奶，網友分享吃得超飽。圖／IG angelafooodie提供
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網友們分享，招牌豆花滑嫩濃郁，口口清甜，湯底選擇也很豐富，有細冰、黑糖、豆漿、仙草冰泥等不同組合，而除了可以點菜單上搭配販售的組合，也可以自由搭配，其中芋圓、珍珠、湯圓幾乎是每客必點，紅豆、芋泥、花生跟粉粿也是熱選。店家搭配的「美式打鐵豆花」是螞蟻人最愛，上面還有巧克力餅乾跟冰淇淋，熱愛甜食的吃貨一定無法抵抗；日式抹茶豆花跟椰香紫米，也是相當熱門的選擇，傳統滋味嫩仙草或Q嫩奶香豆花，都受吃貨歡迎。

芋泥、紫米、西米露、湯圓、椰奶，網友分享吃得超飽。圖／IG angelafooo...
芋泥、紫米、西米露、湯圓、椰奶，網友分享吃得超飽。圖／IG angelafooodie提供
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可愛的容器是吸引內用的一大關鍵。圖／IG xin_ling0116提供
可愛的容器是吸引內用的一大關鍵。圖／IG xin_ling0116提供
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打鐵豆花可愛的招牌。圖／IG angelafooodie提供
打鐵豆花可愛的招牌。圖／IG angelafooodie提供
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店內裝潢簡潔明亮。圖／IG xin_ling0116提供
店內裝潢簡潔明亮。圖／IG xin_ling0116提供
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打鐵豆花裝潢走可愛質感風。圖／IG angelafooodie提供
打鐵豆花裝潢走可愛質感風。圖／IG angelafooodie提供
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打鐵豆花裝潢走可愛質感風。圖／IG angelafooodie提供
打鐵豆花裝潢走可愛質感風。圖／IG angelafooodie提供
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「打鐵豆花」分店，都集中在台中地區，包括永興店、河南店、精誠店、中科店、大智店、中友店、以及太平店等，想要品嘗這個鐵盒會微笑的豆花，門市地點可上官方網站或粉絲團查詢。很多人都想把「打鐵豆花」可愛的鐵盒容器買回家，但它是非賣品喔。

可愛的容器是吸引內用的一大關鍵。圖／ IG angelafooodie提供
可愛的容器是吸引內用的一大關鍵。圖／ IG angelafooodie提供
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打鐵豆花菜單參考(以各店實際公告為準)。圖／IG xin_ling0116提供
打鐵豆花菜單參考(以各店實際公告為準)。圖／IG xin_ling0116提供
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哪裡吃

打鐵豆花各分店(台中)

Q嫩奶香豆花 65

美式打鐵豆花 85

日式打鐵豆花 85

椰香紫米 70

售價如有更動或誤植以店家現場實際公告為準

便當冰淇淋冰品
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

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