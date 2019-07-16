會微笑的鐵盒大豆花冰鎮夏天 台中「打鐵豆花」風靡IG
2019-07-16 17:22
聯合報 記者柯意如
╱即時報導
炎熱夏天艷陽高照，這個會微笑的便當，你絕對吃得下！裡面不是便當飯菜，而是裝了滿滿的豆花，還有冰涼清甜的刨冰＋冰淇淋、芋圓、芋泥、粉圓、湯圓等配料，難怪IG上滿滿的打卡，是台中當地人喜愛的消暑良伴。
「打鐵豆花」招牌就是一個機器人，變化成一個個微笑便當鐵盒作為容器，夏天來碗鐵盒豆花讓人大呼過癮，盒子旁邊寒冰水珠凝結冷冽感，真的從視覺上就有降溫冰鎮的感受。店內空間走簡潔設計，色調清新明亮，菜單搭配也很豐富有巧思，是用料豐富又好吃好拍的文青感冰品店。
網友們分享，招牌豆花滑嫩濃郁，口口清甜，湯底選擇也很豐富，有細冰、黑糖、豆漿、仙草冰泥等不同組合，而除了可以點菜單上搭配販售的組合，也可以自由搭配，其中芋圓、珍珠、湯圓幾乎是每客必點，紅豆、芋泥、花生跟粉粿也是熱選。店家搭配的「美式打鐵豆花」是螞蟻人最愛，上面還有巧克力餅乾跟冰淇淋，熱愛甜食的吃貨一定無法抵抗；日式抹茶豆花跟椰香紫米，也是相當熱門的選擇，傳統滋味嫩仙草或Q嫩奶香豆花，都受吃貨歡迎。
「打鐵豆花」分店，都集中在台中地區，包括永興店、河南店、精誠店、中科店、大智店、中友店、以及太平店等，想要品嘗這個鐵盒會微笑的豆花，門市地點可上官方網站或粉絲團查詢。很多人都想把「打鐵豆花」可愛的鐵盒容器買回家，但它是非賣品喔。
哪裡吃
打鐵豆花各分店(台中)
Q嫩奶香豆花 65
美式打鐵豆花 85
日式打鐵豆花 85
椰香紫米 70
售價如有更動或誤植以店家現場實際公告為準
留言