藍正龍、吳鏮仁雙帥為CITIZEN站台 新形象廣告齊扮紳士男神電暈粉絲
升格為導演的藍正龍和去年因夯劇「我們與惡的距離」人氣再度飆升的吳鏮仁為了CITIZEN而同台，不僅是為了演繹新品，還同時曝光了兩人的最新代言廣告，藍正龍在其中也是飾演導演，與剛下機的吳鏮仁演出對手戲，並一同耍帥較勁。
CITIZEN延續「男人的勳章」主題，選在台北忠孝SOGO百貨前，搭建了品味時光屋快閃店，於是邀請了雙男神代言人藍正龍、吳鏮仁一同來揭幕。兩人不畏高溫，重現了在最新廣告中的西裝造型現身，並配戴最新款的F950光動能GPS衛星對時腕表，帥氣加倍。藍正龍還意外的透露，在這次活動前，CITIZEN要贈表，並讓他們自己挑，結果兩個人都挑一樣的，笑說「可能年紀都差不多吧！」吳鏮仁也表示「感覺（表）不管到哪裡都很適合（配戴）」。不只如此，兩人還交換了工作心得，對藍正龍而言今年的確是很值得紀念的一年，因為「完成十年的夢想」；聽到這樣感觸，吳鏮仁則回應「當導演比當演員辛苦非常多」，也覺得自己還需要累積，之後也許有機會朝向不同路線發展。
今年同時也是CITIZEN的Promaster系列推出30周年，因此「品味時光屋」也闢出一區來展示陸海空的限量紀念表款，讓消費者能一次感受到其精神與概念。其次還呈現了兩位代言人所詮釋的F950光動能GPS衛星對時腕表，像是藍正龍配戴的CC4004-66E表款，雖然表殼、表耳為鈦金屬製成，但特別電鍍出品牌獨家的MRK Gold色澤，與黑色計時表圈和鮮橘色計時指針搭配，展現出運動風格。另外，從即日起至7月21日為止，消費者只要造訪品味時光屋，並加入CITIZEN台灣官方Instagram帳號，完成指定的拍照打卡上傳，就能獲得限量的知名咖啡一杯。
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