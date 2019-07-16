親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

衣服都扯破！高潞‧以用與緋聞已婚主任爆激烈口角

韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

藍正龍、吳鏮仁雙帥為CITIZEN站台 新形象廣告齊扮紳士男神電暈粉絲

2019-07-16 16:03聯合報 記者曾智緯╱即時報導

升格為導演的藍正龍和去年因夯劇「我們與惡的距離」人氣再度飆升的吳鏮仁為了CITIZEN而同台，不僅是為了演繹新品，還同時曝光了兩人的最新代言廣告，藍正龍在其中也是飾演導演，與剛下機的吳鏮仁演出對手戲，並一同耍帥較勁。

CITIZEN延續「男人的勳章」主題，選在台北忠孝SOGO百貨前，搭建了品味時光屋快閃店，於是邀請了雙男神代言人藍正龍、吳鏮仁一同來揭幕。兩人不畏高溫，重現了在最新廣告中的西裝造型現身，並配戴最新款的F950光動能GPS衛星對時腕表，帥氣加倍。藍正龍還意外的透露，在這次活動前，CITIZEN要贈表，並讓他們自己挑，結果兩個人都挑一樣的，笑說「可能年紀都差不多吧！」吳鏮仁也表示「感覺（表）不管到哪裡都很適合（配戴）」。不只如此，兩人還交換了工作心得，對藍正龍而言今年的確是很值得紀念的一年，因為「完成十年的夢想」；聽到這樣感觸，吳鏮仁則回應「當導演比當演員辛苦非常多」，也覺得自己還需要累積，之後也許有機會朝向不同路線發展。

今年同時也是CITIZEN的Promaster系列推出30周年，因此「品味時光屋」也闢出一區來展示陸海空的限量紀念表款，讓消費者能一次感受到其精神與概念。其次還呈現了兩位代言人所詮釋的F950光動能GPS衛星對時腕表，像是藍正龍配戴的CC4004-66E表款，雖然表殼、表耳為鈦金屬製成，但特別電鍍出品牌獨家的MRK Gold色澤，與黑色計時表圈和鮮橘色計時指針搭配，展現出運動風格。另外，從即日起至7月21日為止，消費者只要造訪品味時光屋，並加入CITIZEN台灣官方Instagram帳號，完成指定的拍照打卡上傳，就能獲得限量的知名咖啡一杯。

藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F...
藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F950光動能GPS衛星對時腕表。記者陳立凱／攝影
分享
吳鏮仁配戴F950光動能GPS衛星對時CC4004-58E腕表，鈦金屬表殼、表鍊...
吳鏮仁配戴F950光動能GPS衛星對時CC4004-58E腕表，鈦金屬表殼、表鍊，雙球面防眩光寶石玻璃鏡面，約73,800元。圖／CITIZEN提供
分享
藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F...
藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F950光動能GPS衛星對時腕表。記者陳立凱／攝影
分享
藍正龍配戴F950光動能GPS衛星對時CC4004-66E腕表，鈦金屬鍍MRK ...
藍正龍配戴F950光動能GPS衛星對時CC4004-66E腕表，鈦金屬鍍MRK Gold表殼，雙球面防眩光寶石玻璃鏡面，約73,800元。圖／CITIZEN提供
分享
藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F...
藍正龍（左）與吳鏮仁替代言的CITIZEN「品味時光屋」開幕站台，並詮釋了新款F950光動能GPS衛星對時腕表。記者陳立凱／攝影
分享

廣告快閃高溫
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

網瘋傳公文寫桃竹苗大優惠 六福水樂園證實「係金ㄟ」

2019-07-16 15:41

擊退炎夏暑氣 全家「立頓水果茶氣泡酷繽沙」消暑上市

2019-07-16 15:33

韓國公演慶典在台北 父親節帶爸爸「藝」起去大學路

2019-07-16 15:19

會變頻、能遙控 電扇變聰明了

2019-07-16 13:59

助眠小家電 把酷暑變涼夏

2019-07-16 13:59

Paul Smith搬遷特賣 經典襯衫、T恤4折起

2019-07-16 13:48

3分鐘讓販賣機AI化 台灣團隊進軍CES獲500萬元投資

2019-07-16 13:45

工會不滿台鐵「閉門造車」 狀告交通部提方案

2019-07-16 13:23

鮪魚肚站出來！六福水樂園 本週末199元暢玩水樂園

2019-07-16 12:48

豪華遊艇跑車美模一次看個夠 公主布袋國際遊艇港開幕

2019-07-16 12:38

大魯閣草衙道大變身 宛如置身日本購物中心

2019-07-16 12:11

文青手刀必搶組合 六步驟打造P圖等級蓋章日常

2019-07-16 12:04

收藏這組「浪漫章」 讓你的生活自帶仙氣

2019-07-16 12:02

來台7年分店全倒光！北海道「梅光軒」拉麵 最後2間店全面熄燈

2019-07-16 11:03

足球先生C羅度假爽戴3000萬名表 最愛滿天星閃亮鑽石風格

2019-07-16 10:53

新生代男神范丞丞搭Z Zegna西裝 網「他穿出了夏天的顏色」

2019-07-16 08:44

節能補助＋貨物稅減免 奇美家電三管齊下省錢又抗暑

2019-07-15 21:28

呼叫考古迷！香奈兒鞋跟上的埃及文 你看懂了嗎？

2019-07-15 20:44

重磅聯名單品襲來！今夏跟著余文樂、肯爺一起玩潮

2019-07-15 20:27

八月堂新品「可可牛奶熊」超萌上市 7月31日前還有買五送一

2019-07-15 19:37

第二階段「馬里亞納7日店長」投票開催中 快將免費機票帶回家！

2019-07-15 18:43

暑假出遊正好！阿聯酋航空推阿姆斯特丹 單程未稅9千起

2019-07-15 17:54

人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37

手搖飲炎夏戰！草莓珍奶、抹茶珍奶、泰式珍奶一起來

2019-07-15 17:13

文藝少女最愛 法國帆布包全新粉嫩色 等不及想背著去旅行！

2019-07-15 16:20

女性肌膚保養調查 最重視保濕但九成不滿意

2019-07-15 16:15

七夕情人節放閃不傷荷包 CK極簡藍調腕表盡顯個人魅力

2019-07-15 16:14

凌華發揚戲曲文化 科技人京劇扮相吸睛

2019-07-15 16:11

大人系好滋味～全家推「啤酒霜淇淋」搶攻夏日市場

2019-07-15 16:01

酷航「飛常酷」飛歐洲優惠 柏林、雅典來回含稅1.5萬有找

2019-07-15 15:59

顛覆高級珠寶印象！ 爬蟲動物成De Beers靈感 Dior端出潮味設計

2019-07-15 14:49

中油挺中職 買洗衣精抽陳金鋒、彭政閔簽名球

2019-07-15 14:21

抵抗悶熱心情 薄荷涼感給你清新香氣

2019-07-15 14:11

可以拆下變玩偶 Moschino百變小熊包太欠買！

2019-07-15 14:10

台灣大金全系列商品最完整 展現住商全方位完美解決方案

2019-07-15 14:04

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

屏東大鵬灣賽車場今歇業 車友依依不捨盼有人接手

2019-07-15 11:46
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風暴風圈恐掃過台灣 最快明晚發海警

2019-07-15 17:29

丹娜絲恐成「穿心颱」？一張圖看各國預測路徑

2019-07-16 10:19

丹娜絲颱風今恐生成 周四、周五最接近台灣全台有雨

2019-07-16 05:02

找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53

輕颱丹娜絲生成！最快深夜發海警 周四最近台

2019-07-16 15:07

熱低壓將增強為輕颱丹娜絲 直接影響台灣機率不低

2019-07-16 07:37

台北驚現400元沙拉吧吃到飽餐廳

2019-07-16 00:22

來台7年分店全倒光！北海道「梅光軒」拉麵 最後2間店全面熄燈

2019-07-16 11:03

熱帶性低氣壓今天將成颱 不排除成為第一個侵台颱風

2019-07-16 10:45

威力彩獎號出爐 頭獎上看10億

2019-07-15 21:02

桃機二航廈入境大廳天花板突掉落 幸無人受傷

2019-07-15 22:38

輕颱丹娜絲最快16日凌晨形成 可能當晚發海警

2019-07-15 22:37

「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」選誰 他壓倒性勝出

2019-07-16 12:29

每日星座運勢／雙魚擱淺計劃可提出 好建議得認同

2019-07-16 00:00

台南新化出現本土登革熱病例 西港境外登革熱也添1例

2019-07-16 10:15

酷熱防中暑 吳德榮：周四起注意大量降水

2019-07-16 07:21

罷工的空服員貪婪嗎？3大原因洞悉貪婪本質

2019-07-16 14:10

熱低壓最快今天成颱 不排除提早發布海警

2019-07-16 09:35

影／比人還大！ 英國攝影師捕捉到「怪物級水母」

2019-07-16 10:34

威力彩連38槓 今晚頭獎上看10億

2019-07-15 17:30

人夫寫「這字條」八千私房錢秒變一萬 被老婆高招破解

2019-07-15 17:30

威力彩連39槓 下期頭獎獎金上看10.7億元

2019-07-15 22:27

人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 10:55

夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59

可愛罪犯！兩隻企鵝誤闖壽司店 警方到場「逮捕」歸案

2019-07-16 13:53

連國寶都敢砸！北京動物園熊貓半小時被石頭K了2次

2019-07-15 22:13

愛犬被鱷魚緊咬不放 美75歲翁踢飛鱷魚救狗

2019-07-16 13:54

【家人關係】常樸／愛的道歉

2019-07-16 06:00

台南新化也爆登革熱 疾管署：不排除從左鎮擴散

2019-07-16 10:43

秋行軍蟲本土體檢報告出爐 只吃玉米、一次產兩百顆卵

2019-07-15 17:35

【我見我思】Sunny／走出舒適圈

2019-07-16 06:00

丹娜絲將成颱 最快今晚海警

2019-07-16 00:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

罕病患者首納長照服務 泡泡龍病人享50次到宅換藥

2019-07-15 18:42

防殺警案重演 台鐵要增設監視器和新型驗票閘門

2019-07-15 19:21

大魯閣草衙道大變身 宛如置身日本購物中心

2019-07-16 12:11

健保將給付整組腦部刺激器 巴金森患者年省62萬

2019-07-16 11:53

勞健保被高薪低報 離職員工告老闆

2019-07-16 00:08

影／丹娜絲最快今晚發海警 「北轉角度」是影響關鍵

2019-07-16 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top