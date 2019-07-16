挺出你的「鮪魚肚」 六福水樂園「鮪魚日」入園只要199
夏天就是要玩水！六福水樂園為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，推出主題趴、親子日、比基尼日、猛男日等，民眾只要穿著指定裝扮或備妥相關身分證明，就能享受不同主題優惠。園方日前還推出六、日限定的「鮪魚日」，只要小腹能捏出肚肉就符合「鮪魚肚」條件，立即享199元購入全日票優惠。
「鮪魚日」優惠一推出後，六福主題遊樂園官方臉書上吸引超過4千位粉絲按讚，還有1.2萬則留言熱烈討論，網路上反熱烈。園方發現，若是一家人來玩水，爸爸在購票時就會毫不猶豫挺出凸肚，深怕售票服務員沒看到，並再三確認「鮪魚肚可以省錢對嗎？」六福村行銷經理黃淑芳笑說，設定這項優惠的本意就是要讓遊客不分族群、身材、年紀都能輕鬆歡樂地戲水，享受夏日時光，所以除了原本兼顧趣味而推出的六塊肌猛男、火辣比基尼日優惠，另外再推出「鮪魚肚日」，不管是鮪魚肚還是蝴蝶袖，希望每一位民眾都能喜歡自己、為自己的身體驕傲。
除了鮪魚肚，姓名中有「鮪魚」諧音的朋友也能同享199元優惠，本周末7月20、21日最後「鮪魚日」，民眾可把握最後機會來六福水樂園清涼一夏。此外，想一次暢玩水陸雙樂園，9月15日前於六福村現場購票，全日票優惠750元，原價1,299元，現省549元(此優惠方案9/6至9/8不適用)。
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