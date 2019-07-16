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71型增1例 全台已19例腸病毒併重症

2019-07-16 14:27聯合報 記者簡浩正╱即時報導

腸病毒仍處流行期。衛福部疾病管制署今公布新增1例腸病毒併發重症病例，為北部14歲男性，於6月29日起陸續出現發燒、皮疹、泡疹性咽峽炎等症狀而住院，經檢查後確認為腸病毒71型感染併發重症，治療六天後目前已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒仍處流行期，上周7月7日至13日國內腸病毒門急診就診計1萬7167人次，較前一周略升3%，雖上升幅度較為趨緩，但71型病毒活動持續活躍中；今年已累計168例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，並以輕症為主。

莊人祥說，腸病毒感染仍以五歲以下幼童為主，該男是今年目前唯一10歲以上例子，除出現發燒、皮疹等症狀外，當時到急診時有抽搐現象，後從糞便裡檢出腸病毒71型，不排除是在公共場合中接觸而感染。而今年累計19例腸病毒併發重症病例中，以感染腸病毒71型13例為多，其他分別D68型2例、克沙奇A9型、A10型、B5型，以及伊科病毒11型各1例。

莊人祥說，腸病毒傳染力強，民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。另外，中國、香港、韓國、日本、泰國及馬來西亞正處疫情高峰期或已高於警戒值，若有出遊計畫需留意。

疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒仍處流行期，且傳染力強，民眾外出返家後務必先更衣，...
疾管署副署長莊人祥表示，腸病毒仍處流行期，且傳染力強，民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。記者簡浩正／攝影
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腸病毒發燒馬來西亞
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