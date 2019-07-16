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3分鐘讓販賣機AI化 台灣團隊進軍CES獲500萬元投資

2019-07-16 13:45聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

行動支付漸普及，業安科技公司看準新科技帶來的市場缺口，推出讓投幣式自動販賣機升級的AI系統。裝設系統只要花3分鐘，就能替傳統販賣機加上行動支付功能，還能做後台的庫存監測，提高出貨效率。

業安科技今年初隨科技部領軍的44個科技新創國家隊，赴知名的美國消費性電子展參展（CES），展後獲天使投資人投資500萬元，成立公司。

業安科技執行長黃建堯說，公司目前共10人，一半的成員任職販賣機或零售公司。全世界約有2200萬台販賣機，他們看到行動支付漸普及，決定組成科技新創，補足市場缺口。東南亞國家目前大量引入日本販賣機，剛好能在安裝期搭載AI系統；國內便利商店也進攻無人經濟，對自動販賣機的需求也在提升。

黃建堯表示，業安的AI系統搭載LINE Pay、街口支付等主要行動支付工具，後台則能記錄庫存，在庫存低於一定數量時，便提醒廠商派車補貨。AI也運算各台販賣機以往的進貨量與銷售速度，作為廠商的補貨參考。

業安科技去年入選科技部為進軍國際大展所籌組的台灣新創館TTA（Taiwan Tech Arena），與另外43支科技新創赴美參加CES。黃建堯說，CES是國際性大展，參展費用高。科技部籌組國家隊並提供資源，讓他們有了被國際看見的機會。

黃建堯說，CES參展企業廣泛，業安科技卻能與精準的TA交流。第一個主動找上他們的，是仰賴販賣機販售的可口可樂，對方一見到黃建堯就直說「I am Coca Cola，you should know me」。後來日本飲料廠商三得利、美國百事可樂也主動找業安討論合作。

黃建堯說，除了獲500萬元投資、接觸國際大廠，TTA的44個團隊也因互動密切，促成更多合作。例如他們與同梯參展的台灣物聯網團隊「三維人」，就因攤位在隔壁而認識，目前正討論合作的可能。業安科技致力讓自動販賣機自動化，三維人則專攻車輛物聯網，能協助進出貨的車輛管理。

科技部次長許有進表示，為助科技新創團隊站上國際舞台，科技部2020要再率團參加CES。CES展覽日為明年1月7日至10日，地點在美國拉斯維加斯。科技部即日起至8月15日開放報名，今年預計收80個團隊，40個從全國徵件，另外40個由地方政府推派，目標是要爭取2億美元商機。

許有進說，團隊入選將展開一連串培訓，首先是今年10月的bootcamp，科技部將邀矽谷業師，指導團隊如何在CES上表現自己的創業想法，獲取更多資源。

許有進說，今年率領44個團隊前進CES，就獲得55億元新台幣商機，還有8家獲得新創大獎，獲獎數僅次法國，提升台灣和這些新創團隊的國際能見度。

科技部舉辦CES全台徵件記者會，將錄取80支科技新創，進軍國際大展攻下2億美元商...
科技部舉辦CES全台徵件記者會，將錄取80支科技新創，進軍國際大展攻下2億美元商機。記者潘乃欣／攝影
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業安科技執行長黃建堯。記者潘乃欣／攝影
業安科技執行長黃建堯。記者潘乃欣／攝影
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