3分鐘讓販賣機AI化 台灣團隊進軍CES獲500萬元投資

2019-07-16 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



行動支付漸普及,業安科技公司看準新科技帶來的市場缺口,推出讓投幣式自動販賣機升級的AI系統。裝設系統只要花3分鐘,就能替傳統販賣機加上行動支付功能,還能做後台的庫存監測,提高出貨效率。

業安科技今年初隨科技部領軍的44個科技新創國家隊,赴知名的美國消費性電子展參展(CES),展後獲天使投資人投資500萬元,成立公司。

業安科技執行長黃建堯說,公司目前共10人,一半的成員任職販賣機或零售公司。全世界約有2200萬台販賣機,他們看到行動支付漸普及,決定組成科技新創,補足市場缺口。東南亞國家目前大量引入日本販賣機,剛好能在安裝期搭載AI系統;國內便利商店也進攻無人經濟,對自動販賣機的需求也在提升。

黃建堯表示,業安的AI系統搭載LINE Pay、街口支付等主要行動支付工具,後台則能記錄庫存,在庫存低於一定數量時,便提醒廠商派車補貨。AI也運算各台販賣機以往的進貨量與銷售速度,作為廠商的補貨參考。

業安科技去年入選科技部為進軍國際大展所籌組的台灣新創館TTA(Taiwan Tech Arena),與另外43支科技新創赴美參加CES。黃建堯說,CES是國際性大展,參展費用高。科技部籌組國家隊並提供資源,讓他們有了被國際看見的機會。

黃建堯說,CES參展企業廣泛,業安科技卻能與精準的TA交流。第一個主動找上他們的,是仰賴販賣機販售的可口可樂,對方一見到黃建堯就直說「I am Coca Cola,you should know me」。後來日本飲料廠商三得利、美國百事可樂也主動找業安討論合作。

黃建堯說,除了獲500萬元投資、接觸國際大廠,TTA的44個團隊也因互動密切,促成更多合作。例如他們與同梯參展的台灣物聯網團隊「三維人」,就因攤位在隔壁而認識,目前正討論合作的可能。業安科技致力讓自動販賣機自動化,三維人則專攻車輛物聯網,能協助進出貨的車輛管理。

科技部次長許有進表示,為助科技新創團隊站上國際舞台,科技部2020要再率團參加CES。CES展覽日為明年1月7日至10日,地點在美國拉斯維加斯。科技部即日起至8月15日開放報名,今年預計收80個團隊,40個從全國徵件,另外40個由地方政府推派,目標是要爭取2億美元商機。

許有進說,團隊入選將展開一連串培訓,首先是今年10月的bootcamp,科技部將邀矽谷業師,指導團隊如何在CES上表現自己的創業想法,獲取更多資源。