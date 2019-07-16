工會不滿台鐵「閉門造車」 狀告交通部提方案

2019-07-16 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



鐵路警察李承翰7月3日因處理自強號補票糾紛、遭刺不治，台鐵局昨與鐵路警察局召開研商會議，提出車廂加裝監視器，列車長配置防身噴霧等。不過台鐵企業工會不滿台鐵「閉門造車」，今天下午將與交通部政次王國材開會，提出建議方案。

台鐵企業工會表示，去年5月日本JR也曾發生持刀殺人案件，日本提出改善方案包含在列車、車站，增設透明盾牌、防刺手套，以及類似叉狀可阻擋歹徒的防身設備，同時針對員工辦了多場器械訓練，監視器裝設位置則考慮乘客隱私，重點是都有考慮到一線員工實際需求。

工會指出，昨天台鐵與鐵路警察局召開會議提出多個方案，卻沒有傾聽第一線人員聲音，包含增加防身設備後如何使用？女生敢用嗎？若真的配給列車員，真的出現持武器歹徒時，真的要讓乘務人員使用嗎？如果配備後又沒有派上用場，難道要檢討乘務人員嗎？

工會指出，鐵路警察每月都有訓練，台鐵局第一線乘務人員應該做的，則應該是保護乘客、隔離歹徒，等待警力救援，長途、短途型的列車也都應有不同方式。不過昨天會議可見，台鐵高層開會後閉門造車決定這些方案，第一線員工當然不能理解，甚至增加第一線乘務人員壓力。

工會指出，全台每年鐵安演習都如出一徹，但車站、車上暴力事件層出不窮，遇到警急狀況卻難以實際派上用場。今天下午會議也將播放影片給王國材看，上述透明盾牌、防刺手套或防身設備，放在車上、車站，乘務人員及警方都可使用，就連椅墊也可拆卸防身，這都是在設計之初就已考量。