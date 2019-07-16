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韓國公演慶典在台北 父親節帶爸爸「藝」起去大學路

2019-07-16 15:19聯合新聞網 售票網

圖/文 韓國觀光公社提供。
圖/文 韓國觀光公社提供。
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今年8月，韓國觀光公社將韓國大學路慶典搬來台灣，邀請最具代表性的《My Bucket List我的遺願清單》、《Only You只有你》兩部音樂劇及《Nanta亂打秀》非語言劇，於中油大樓國光廳舉辦免費索票聯合公演。

韓國的表演藝術發達，越來越多人在前往韓國旅行時會將公演、觀賞音樂劇加入行程中，其中大學路（Daehak-ro）更是韓國表演重鎮，相當於美國百老匯，想要觀賞韓國表演藝術，前往大學路就對了！目前的韓國大學路，不只是一條路，更是人氣音樂劇的所在地，大學路一年四季都上演話劇、音樂劇等表演，每年秋季還會舉辦「Welcome大學路」表演觀光慶典，是韓國代表文化藝術街。

這次，由公演界最受矚目的話題作品《My Bucket List 我的遺願清單》，帶著大家又笑又哭；與家人們一同歡樂唱跳《Only You只有你》，說出對彼此的愛，以及世界知名的韓國《Nanta亂打秀》，聲光效果搭配演員豐富的肢體動作，打破語言隔閡，飽足觀眾的視覺和聽覺之享受。

《Nanta亂打秀》劇中表演場景。圖文/韓國觀光公社提供
《Nanta亂打秀》劇中表演場景。圖文/韓國觀光公社提供
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不僅有舞台上聲光俱佳的演出內容，中油大廳還設有豐富的攤位，韓國觀光公社將帶領公演團隊們提供韓國大學路及韓國表演藝術的介紹，讓民眾們在進場前可以細細品嘗韓國文化藝術之美。現場更設有拍照背板供大家回憶留念，而8月8日下午3點場次結束後，特別於場外進行演員PHOTO TIME活動，僅此一場粉絲請把握機會。

下一站 ｢藝｣起去｢韓國｣大學路於8月7日至8日，在中油國光會議廳粉墨登場，udn售票網將於7月16日下午1點正式開放索票。父親節慶祝的方式不再只有帶爸爸共進晚餐，韓國觀光公社特地準備了父親節禮物【精美太極扇】給入場的爸爸們（每位爸爸限領一份，數量有限，送完為止），讓韓國公演陪各位度過難忘且餘韻猶存的父親節，表演中還有更多層出不窮的驚喜等著大家！

演出資訊

2019/08/07(三) 19:30

2019/08/08(四) 15:00、19:30

(每場次演出前30分鐘開放入場)

演出地點：中油國光會議廳 (信義區松仁路3號)

票價說明：免費索票，憑｢手機APP票券｣或「實體票券」報到入場

主辦單位：韓國觀光公社

※韓語發音，提供中文字幕。

※每場次前約一小時有豐富攤位活動，歡迎提前到場參觀。

※2019/08/08(四) 15點場次表演結束後，特別於場外進行演員PHOTO TIME活動。

※三場次內容皆為三個劇碼“精華篇”的聯合公演。

※父親節禮物【精美太極扇】（每位爸爸限領一份，數量有限，送完為止）

免費索票：udn售票網

韓國父親節
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