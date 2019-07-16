鮪魚肚站出來！六福水樂園 本週末199元暢玩水樂園

2019-07-16 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福水樂園為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，推出天天主題趴，親子日、比基尼日、猛男日等，園方日前別出心裁再推出「鮪魚日」。圖／六福村提供 分享 facebook

六福水樂園為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，推出天天主題趴，親子日、比基尼日、猛男日等，園方日前別出心裁再推出「鮪魚日」，小腹能捏出肚肉就符合「鮪魚肚」條件，本周末7月20、21日立即享199元購入全日票優惠。

優惠在六福主題遊樂園官方臉書上公布，吸引超過4千位粉絲按讚轉發，還有1.2萬則留言熱烈討論、標記親朋好友。網路上反熱烈，遊樂園的售票口也因此出現許多趣味又奇特的「心情小劇場」。

園方發現，若是一家人們來玩水，爸爸在購票時就會毫不猶豫挺出凸肚，深怕售票服務員沒看到，並再三確認「鮪魚肚可以省錢對嗎？是顆可以省錢的驕傲肚肚呢！」；若是年輕朋友來玩，就算售票員提醒，「他們死都不承認自己有鮪魚肚」；還有年輕情侶檔，女孩堅持男友可以使用鮪魚肚優惠，而男生卻在一旁拼命縮小腹。

「好像是個讓人有點為難的優惠呢！」六福村行銷經理黃淑芳笑說，設定這項優惠的本意就是要讓遊客不分族群、身材、年紀都能輕鬆歡樂地戲水，享受夏日時光，除了原來兼顧趣味而推出的六塊肌猛男、火辣比基尼日優惠，也才另外推出「鮪魚肚日」，不管是鮪魚肚還是蝴蝶袖，希望每一位民眾都能喜歡自己、為自己的身體驕傲。

除了鮪魚肚，姓名中有「鮪魚」諧音的朋友也能同享199元優惠，本周末7月20、21日最後「鮪魚日」，遊客們把握機會來六福水樂園清涼一夏。想玩水陸雙樂園當然也有好康，今年6月15日至9月15日於六福村現場購票，全日票優惠750元，原價1299元，現省549元，此優惠方案9月6日至9月8日不適用。