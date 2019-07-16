豪華遊艇跑車美模一次看個夠 公主布袋國際遊艇港開幕

2019-07-16 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府斥資3.7億元打造的布袋遊艇港，10年前啟用因功能不彰淪為「蚊子港」，遭監察院糾正，文化觀光局活化遊艇港辦理BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得經營權，整建完成更名「公主布袋國際遊艇港」，今天上午熱鬧開幕營業，展示2艘英國原裝進口每艘造價4000萬元豪華遊艇，現場更有50輛總價逾3億的「瑪莎拉蒂」家族跑車及車友，共襄盛舉。

台灣公主布袋國際遊艇港是國內唯一專業遊艇港，總投資金額2.4億元，第一期斥資4000萬元整建完成啟用。中小型遊艇停泊基地，提供水上泊位近30席、岸置泊位近200席(船長10公尺內小型遊艇)。布袋擁有往返澎湖最短航程優勢，將發展為兩地遊艇生活圈及跳島旅遊之重要據點。

縣長翁章梁、台灣公主遊艇公司董事長游本宏及來賓共同剪綵，揭開布袋遊艇港嶄新風貌，包括專業遊艇碼頭設施、俱樂部會所及全國唯一太陽能岸置艇庫，現場來了50輛瑪莎拉蒂（Maserati）跑車及車友。

縣府推動遊艇港BOT及ROT委託民間經營案，106年11月由台灣公主遊艇公司取得35年經營權，分兩期開發，總投資2.4億元，首期4000餘萬元進行遊客服務中心、商品展示中心及俱樂部會所等整建及港區景觀美化，搭配夜間燈光營造，打造全台最美遊艇港。

第二期工程營運後5年啟動，將興建會員住宿區、增建浮動碼頭34席、船舶維修廠(含岸置艇庫)、遊艇搬運機等硬體設施，及西式餐廳及露天BBQ區加入營運，可望持續擴大布袋觀光發展。美麗模特兒引導來賓參觀遊艇。