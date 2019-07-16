收藏這組「浪漫章」 讓你的生活自帶仙氣

2019-07-16 12:02 聯合新聞網 有.設計 uDesign



高調卻不浮誇！仙氣爆表 洗版IG的「老派收藏章」等你GET

即使現代人3C不離手，但具備情感和溫度的手作產品越來越被看重，尤其近年來台灣掀起一波手寫潮流，除了紀錄行程與生活瑣事外，更重要的是在每一頁畫面、創作和記錄生活的樂趣。乘著此熱潮，去年曾成功募資的老派生活日曆團隊-報時光，於嘖嘖募資平台發起另一波老派風潮，啟動《老派浪漫收藏章》募資計畫，將老報廣告圖像再設計成經典限量圖章與紙製物件，許多老派粉絲大誇、真是太有趣了！完全射中少女心！神秘內裝組合讓你的生活仙氣不斷，募資期間超早鳥優惠$690元限量100組供應中，詳情請上 【復刻你的老派浪漫 | 隨心轉印收藏章】 嘖嘖募資頁面查看。

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報時光設計團隊表示：「在過去，親手寫卡片、蓋上喜愛的印章圖案送給愛人朋友，是再平凡不過的事。時至今日，虛擬的貼圖與文字訊息即時且方便，那些書寫的溫度與樸拙的繪畫筆觸，已逐漸被遺忘而顯得有些奢侈。我們有幸承襲且重新使用這些珍貴的老報圖案與素材，希望能透過《老派浪漫收藏章》延續生活的美好。除了延續老派圖像的溫暖初衷。」製成方面，結合提倡老派復興的臺灣專業治印「橙印良品」，製作過程捨棄機械製章的快速與便利，以傳統鑄印方式製作橡皮章，從排版製板到最後的橡膠壓製，反覆調整再製作，原味呈現早期老報手繪線條的溫度與觸感。

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搭載著最極致的老派浪漫風情，並內建溫暖木質橡皮章與質感紙製品，立即入手《老派浪漫收藏章》提升生活的仙氣，在這個一不小心就會森77、噗噗跳的世界裡，時時懷抱少女心。《老派浪漫收藏章》仙氣爆棚一探究竟>> 【復刻你的老派浪漫 | 隨心轉印收藏章】