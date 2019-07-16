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足球先生C羅度假爽戴3000萬名表 最愛滿天星閃亮鑽石風格

2019-07-16 10:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

世界足球先生的葡萄牙職業足球員C羅（Cristiano Ronaldo）可說是當今身價最高的明星球員之一，現效力於義甲豪門球隊尤文圖斯，他的一舉一動都是媒體、粉絲的關注焦點。因此，當他在個人instagram帳號曬出度假照時，被眼尖的表迷認出，他即使是輕裝出門也配戴了千萬名表。

本來就愛表成痴的C羅收藏了不少限量、話題的表款，涉獵廣泛包括了寶格麗（BVLGARI）、勞力士（Rolex）、Franck Muller等品牌，都是他的最愛一。而此次在度假時，C羅則是配戴了宇舶（HUBLOT）於2017年推出的MP-09雙軸陀飛輪腕表，而且是18K皇金版本，當年限量20只，售價達654萬元。然而，C羅手上的MP-09腕表，不僅表殼是皇金材質，還在其上鑲嵌了T鑽和圓鑽，連計時按把也有鑽石點綴，可說是奢華備至，全球僅一只，因此價格上看超過3,000萬元，讓人驚嘆C羅的財力。但如果看過他的藏表，也多是鑲嵌鑽石的特製款，就不會意外C羅為何要購入這只MP-09陀飛輪腕表了。

不只是C羅這樣的足球明星愛戴名表，今年26歲效力於紐約巨人隊的美式橄欖球員小奧德爾貝克漢（Odell Beckham Jr）與「西班牙蠻牛」網球好手納達爾一樣，都是頂級腕表品牌RICHARD MILLE的粉絲。不管是私下的造型，還是正式上場比賽，小奧德爾貝克漢都是配戴了2018年版本的RM 11-03McLaren自動飛返計時碼表。就如同納達爾配戴的陀飛輪腕表一樣，同樣能承受激烈的美式橄欖球運動所帶來的衝擊，才讓小奧德爾貝克漢敢配戴著上場，限量500只，雖然當年只售約550萬元左右。但因為話題和限量的加持，現在市場上將要以約900萬元才有機會再入手。

世界足球先生的C羅在instagram曬出度假照，被表迷認出是配戴HUBLOT ...
世界足球先生的C羅在instagram曬出度假照，被表迷認出是配戴HUBLOT MP-09雙軸陀飛輪腕表。圖／摘自instagram
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小奧德爾貝克漢配戴RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，搭載RMAC...
小奧德爾貝克漢配戴RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表，搭載RMAC3自動機芯，全球限量500只，約548萬9,300元。圖／RICHARD MILLE提供
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C羅配戴的宇舶MP-09特製款雙軸陀飛輪腕表，18K皇金表殼鑲嵌鑽石，粗估超過3...
C羅配戴的宇舶MP-09特製款雙軸陀飛輪腕表，18K皇金表殼鑲嵌鑽石，粗估超過3,000萬元。圖／HUBLOT提供
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不管是在私底下，還是比賽時，小奧德爾貝克漢都配戴著RICHARD MILLE R...
不管是在私底下，還是比賽時，小奧德爾貝克漢都配戴著RICHARD MILLE RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表。圖／美聯社
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宇舶MP-09雙軸陀飛輪腕表，立體3D碳纖維表殼，全球限量50只，約588萬6,...
宇舶MP-09雙軸陀飛輪腕表，立體3D碳纖維表殼，全球限量50只，約588萬6,000元。圖／HUBLOT提供
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