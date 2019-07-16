足球先生C羅度假爽戴3000萬名表 最愛滿天星閃亮鑽石風格

2019-07-16 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



世界足球先生的葡萄牙職業足球員C羅（Cristiano Ronaldo）可說是當今身價最高的明星球員之一，現效力於義甲豪門球隊尤文圖斯，他的一舉一動都是媒體、粉絲的關注焦點。因此，當他在個人instagram帳號曬出度假照時，被眼尖的表迷認出，他即使是輕裝出門也配戴了千萬名表。

本來就愛表成痴的C羅收藏了不少限量、話題的表款，涉獵廣泛包括了寶格麗（BVLGARI）、勞力士（Rolex）、Franck Muller等品牌，都是他的最愛一。而此次在度假時，C羅則是配戴了宇舶（HUBLOT）於2017年推出的MP-09雙軸陀飛輪腕表，而且是18K皇金版本，當年限量20只，售價達654萬元。然而，C羅手上的MP-09腕表，不僅表殼是皇金材質，還在其上鑲嵌了T鑽和圓鑽，連計時按把也有鑽石點綴，可說是奢華備至，全球僅一只，因此價格上看超過3,000萬元，讓人驚嘆C羅的財力。但如果看過他的藏表，也多是鑲嵌鑽石的特製款，就不會意外C羅為何要購入這只MP-09陀飛輪腕表了。