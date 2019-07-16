文青手刀必搶組合 六步驟打造P圖等級蓋章日常

2019-07-16 12:04 聯合新聞網 有.設計 uDesign



印章種類千奇百趣樣樣有，最普遍與容易聯想到的，一定是每個人都擁有、用於各種存/提款和公司紙本合約上的正正方方姓名章；另外還有不受限於形狀的圖章，任何繁複的圖案都能透過這顆小小印章複印上，藉由印章的圖像和文字表現其意義。但無論姓名章或圖章，在蓋印上總會因為墨水吃色不均勻、蓋印施力不當等，造成圖稿呈現不清楚讓效果大打折扣！

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到底要怎麼做，才能蓋出既能明顯反映出印章圖像與文字，又能完美呈現印章效果呢？這可有大學問在其中，以下提供蓋印守則6步驟，讓你輕鬆蓋出完美圖章，越蓋越上手！

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小印章大學問Follow 6步驟蓋出完美圖章

一、工欲善其事，必先利其器

備好印台、印章、濕布、蓋印墊等工具，重點是還要帶上你雀躍的心，就可以準備開始蓋印囉！貼心提醒：若印台是油性墨水，則需再準備一瓶酒精喔！

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二、手握牢印章，印台上敲擊

印面在印台上輕輕敲擊，敲擊的力道不用太大，垂直上下、輕巧而快速地點擊印台就可以囉。這個步驟只要稍加練習過後必可以將力道練到收放自如！

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三、文字與圖樣，都要吃到墨

務必讓印章所有的文字與圖像吃到滿滿的墨水，如此才能確保蓋出來的效果完整。

四、空白處有墨，記得要擦掉

不屬於圖稿的印面有可能會吃到墨，這時後就要拿出一開始備好的溼布，將非圖稿印面的墨水擦拭掉，只讓有圖稿的印面充滿墨色。

五、放心蓋下去，施力要均勻

第五步，成敗與否的關鍵一刻，蓋印時力度要拿捏，用兩手一起蓋印效果會比較單手來的好。但若是印章體積較小，使用單手也可以，重點是蓋印的力度。

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六、蓋印完畢後，請檢查圖樣

蓋印完畢後，一手壓著被蓋印物避免浮起，一手將印章輕輕抬起，並仔細檢查蓋印出的效果、圖案及文字，有無掉墨或斷字。若檢查都OK，專屬於你的圖樣藝術創作，就完美於紙上呈現！

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同場加映 | 蓋後防護守則

蓋印結束後，請勿讓印章放著閒置，如此一來、下次蓋印後的墨水可是會殘留在印章上的，每次蓋印完、務必用濕布擦拭清潔印面，讓你的印章在每次使用時都是乾淨的狀態。若使用的是油性墨水，只要噴點酒精，就可以把印章上的墨水清潔掉囉！