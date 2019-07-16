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新生代男神范丞丞搭Z Zegna西裝 網「他穿出了夏天的顏色」

2019-07-16 08:44聯合報 記者曾智緯╱即時報導

只要人氣夠，男裝品牌都會找上門求曝光，像是不受姐姐范冰冰分手新聞影響的新生代男神范丞丞，就一直有品牌排隊希望能穿著系列服飾。而因為夯劇「我們與惡的距離」中生動演出思覺失調症病人的林哲熹，也有Berluti提供他出席台北電影節紅毯的穿搭。

范丞丞自從選秀節目出道以來，人氣直升不墜，即便期間經過姐姐范冰冰的逃稅、與李晨分手的新聞，絲毫不影響對於迷妹的好感。因此，他獲得保養品牌的青睞成為代言人，范丞丞日前更以一日店長的身份參與活動，同樣讓商場擠得水洩不通。為了符合品牌與季節的意象，范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列服飾亮相。亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭配同系列複合式背心與運動褲，明亮色彩凸顯了他偶像般的青春活力，讓網友表示「他穿出了夏天的顏色呀！」不只如此，也因為范丞丞的加持下，帶動這系列的銷售，粉絲更回說「已幫男友打包」。

另外，日前落幕的台北電影節頒獎典禮，逐漸嶄露頭角的林哲熹也與李千那一同受邀擔任頒獎人，因此以帥氣造型步上紅毯。林哲熹沒像霍建華或是其他男星，以西裝造型現身，而是穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫及拉鍊羊毛黑色西裝褲。雖然對比台北氣溫顯得熱，但難得以靚裝出席活動的林哲熹，也在自己臉書上貼文說「能夠穿戴著喜愛的品牌一起參與重要盛會是最棒的事」。

Berluti冬季系列拉鍊羊毛黑色西裝褲，37,500元。圖／Berluti提供
Berluti冬季系列拉鍊羊毛黑色西裝褲，37,500元。圖／Berluti提供
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林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫...
林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫及拉鍊羊毛黑色西裝褲，現身台北電影節紅毯。圖／Berluti提供
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林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫...
林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫及拉鍊羊毛黑色西裝褲，現身台北電影節紅毯。圖／Berluti提供
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林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫...
林哲熹穿著Berluti提供的冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，搭配大理石紋絲綢襯衫及拉鍊羊毛黑色西裝褲，現身台北電影節紅毯。圖／Berluti提供
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范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭...
范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭配同系列複合式背心與運動褲，出席保養品活動。圖／摘自微博
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Berluti冬季系列大理石紋灰色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提...
Berluti冬季系列大理石紋灰色真絲襯衫，34,500元。圖／Berluti提供
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范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭...
范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭配同系列複合式背心與運動褲，出席保養品活動。圖／摘自微博
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Berluti冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，21萬1,000元。圖／Berlut...
Berluti冬季系列小羊皮灰藍色西裝外套，21萬1,000元。圖／Berluti提供
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范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭...
范丞丞挑選了Z ZEGNA春夏系列亮藍色的TECHMERINO™法式毛巾布西裝搭配同系列複合式背心與運動褲，出席保養品活動。圖／摘自微博
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