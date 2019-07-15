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夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

愛奇藝今夏首波優惠開跑，即日起至7/22中午12點止，新戶首6期每月只要90元。...
愛奇藝今夏首波優惠開跑，即日起至7/22中午12點止，新戶首6期每月只要90元。圖／歐銻銻娛樂提供
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一走出門就快融化，待在家追劇成了不少怕熱民眾的休閒選擇。根據愛奇藝台灣站數據顯示，每年7、8月間的用戶登入率及用戶時長皆會有顯著成長，為迎接炎炎夏日，愛奇藝台灣站也祭出今年首波優惠活動，即日起至7/22中午12點止，舉辦「夏日影音派對」，針對新用戶推出破盤優惠，首次加入連續月租方案的新用戶，首6期每月只要90元，相當於每日3元即可享萬部影音及專屬會員權益，既有的VIP會員也享熟客優惠，單購年卡7.5折，每月低於125元，即可於各種裝置隨時隨地暢享高畫質、杜比音效、無廣告的精彩影音內容。

愛奇藝台灣站頻道相當多元，擁有戲劇、綜藝、電影、動漫、兒童等12個頻道，滿足各族群及年齡層對影音娛樂內容的需求。除了持續投資台灣用戶最喜愛的內容，也不斷投入於功能開發、介面優化和線上線下的會員獨享權益升級。今年全新推出新片預約功能服務，使用iOS手機的會員可享新片預約功能，在新片上架前點選預約看片，待節目上架後系統會自動提醒用戶，即時追上最新精彩片段；而針對跟播中的項目，還可使用「預約下載」功能，當裝置連接上Wi-Fi即自動下載最新集數，讓會員能夠隨時離線觀看最新內容。線下更推出多樣專寵會員活動，讓用戶從線上追到線下。

搭配愛奇藝「夏日影音派對」，亞太電信也與愛奇藝合作推出電信獨家方案，VIP一年只要1,499元，平均每天只要4元銅板價即可暢快追劇！即日起至7/22中午12點止，直接至亞太電信門市或使用亞太電信行動客服App，以及上亞太電信官網申辦優惠方案成功者，再加贈行動第四台Gt TV一個月免費觀看。

IU、呂珍九主演的華麗奇幻風格韓劇《德魯納酒店》甫開播即破百萬點擊，正於愛奇藝台...
IU、呂珍九主演的華麗奇幻風格韓劇《德魯納酒店》甫開播即破百萬點擊，正於愛奇藝台灣站獨家熱播中圖／歐銻銻娛樂提供
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愛奇藝台灣站新用戶購買教學這樣做。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站新用戶購買教學這樣做。圖／歐銻銻娛樂提供
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愛奇藝亞太電信獨家方案再加贈行動第四台Gt TV一個月。圖／亞太電信提供
愛奇藝亞太電信獨家方案再加贈行動第四台Gt TV一個月。圖／亞太電信提供
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