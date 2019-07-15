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節能補助＋貨物稅減免 奇美家電三管齊下省錢又抗暑

2019-07-15 21:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

才剛入夏各地氣溫即屢創新高，台電更指出今年用電量已破同期紀錄，想要抵擋炎熱酷暑，又想要電費抗漲，國產品牌CHIMEI奇美家電特別推薦星鑽變頻空調搭配DC節能風扇或6吋USB渦流擺頭循環扇使用，最大化發揮空調冷房效果，讓使用者享受舒適涼爽的居家空間又不怕電費破表。

星鑽變頻空調系列搭載獨家創新「全直流變頻強力5D動力系統」，包括頂級直流變頻軸流扇、180度直流變頻壓縮機、頂級直流變頻風機、高效直流變頻控制系統以及直流數位電子膨脹閥，打造「速冷+極省」的兩全其美方案；運轉過程安靜低噪音，還可有效控制供電頻率，避免造成過高電流，超越高效節能CSPF 1級能效，節能省電效率更高達30%以上。星鑽變頻空調系列還具備高頻啟動技術，在開機時可以自動偵測室內環境溫度與設定溫度的差異，溫差越大則運轉速度越快，迅速達到冷房或暖房的效果。

此外，貼心3D超廣角出風設計，打造四方吹的送風角度，讓吹送範圍更加寬廣均勻，創造零死角的沁涼夏天，搭配智慧風向設計，冷暖切換時可快速循環室內均溫；同時星鑽變頻空調遙控器還配備智慧隨身感測器，可以偵測人體周圍溫度並隨時調整，不因座位或室內空間不同的影響造成溫度冷暖的差異感受，讓你在房間的每個角落都能體會舒適宜人的溫度；更配備自體除霉功能以及高效淨化濾網，關機自動送風30秒吹乾機身內部水分，雙重防護有效達到防霉、抑菌、除塵的功能，空氣清新自然無異味。

除了選購節能空調，搭配風扇、循環扇使用還能讓冷房效果再提升！CHIMEI奇美家電推出的DC節能風扇，使用「DC封閉式馬達」設計，耗電量只有傳統AC馬達的1/3，經實測一個夏季電費最低只要15元，且最低音量僅有18分貝。更貼心的是，具備ECO智能溫控功能，能自動偵測室溫變化調整風速，暖心腳踏大按鍵以及時尚界面設計，更可以免彎腰輕鬆操作。

CHIMEI奇美家電還推薦創新設計的6吋USB渦流擺頭循環扇，時尚簡約輕巧外型，具備時尚的LED顯示面板，可12段風速選擇及左右自動擺頭；採用DC節能設計，僅需USB供電，經實測使用10,000mAH的行動電源可以連續使用長達5小時，無論是居家旅行或是室內皆可輕鬆隨身使用。

搭上政府的補助風潮，自即日起至110年6月14日止，購買符合能源效率1級、2級的空調，每台貨物稅退稅最高可以退到2,000元；如再搭配各縣市汰舊換新節能補助辦法，最高還能再省3,000元，消費者千萬別錯過購機涼一夏最佳時機。

CHIMEI奇美家電6吋USB渦流擺頭循環扇，建議售價1,588元。圖／CHIM...
CHIMEI奇美家電6吋USB渦流擺頭循環扇，建議售價1,588元。圖／CHIMEI奇美家電提供
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CHIMEI奇美家電分離式變頻冷暖節能空調星鑽系列，建議售價38,900元。圖／...
CHIMEI奇美家電分離式變頻冷暖節能空調星鑽系列，建議售價38,900元。圖／CHIMEI奇美家電提供
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CHIMEI奇美家電DC節能風扇DF16D500，建議售價2,988元～3,28...
CHIMEI奇美家電DC節能風扇DF16D500，建議售價2,988元～3,288元。圖／CHIMEI奇美家電提供
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