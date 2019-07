重磅聯名單品襲來!今夏跟著余文樂、肯爺一起玩潮

2019-07-15 聯合報 記者黃仕揚 ╱即時報導



潮牌翻玩聯名固然吸睛,若能找來明星潮人加持,相信更能吸引粉絲關注目光!潮帽New Era找來美國人氣潮牌Fear Of God 支線 ESSENTIALS推出聯名帽款,該品牌正是歌手小賈斯汀、肯爺的愛牌之一;而美國戶外涼鞋品牌Teva則再度攜手潮牌MADNESS,讓粉絲們可以跟著「六叔」穿上今夏街頭新時尚。

潮帽品牌New Era經常推出各式聯名商品,這次與Jerry Lorenzo主理操刀的獨立設計師品牌Fear of God支線 ESSENTIALS聯名,該品牌在2013年於美國洛杉磯成立,憑著獨特設計在極短的時間內就圈粉無數,其系列設計充滿著極簡輪廓,這極簡特色也躍身於聯名帽款上。

本次合作以New Era最經典、藏家必收的59FIFTY系列為主,帽頂上明顯的「FoG的Logo圖樣」立體刺繡,內裡布標則載明是來自於支線 FOG ESSENTIALS;帽邊使用復古繡字「New Era」,值得一提的是Jerry Lorenzo的父親曾經是美職大聯盟的球員,因此在聯名帽款的背後也可見到MLB的Logo出現在其中。商品將於7月19日於指定店點與官方網路商城限量發售。

至於美國涼鞋品牌Teva在2018年時曾經與潮牌MADNESS首次聯名合作,這次重新歸來的Teva x MADNESS 聯名企劃,以經典HURRICANE XLT2為設計藍圖,鞋面上的Logo和鞋盒設計,採用今夏流行的螢光綠色,與灰色基調呈現玩味撞色元素。