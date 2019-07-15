親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

男星淪性侵犯 姜至奐認了伸狼爪

重磅聯名單品襲來！今夏跟著余文樂、肯爺一起玩潮

2019-07-15 20:27聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

潮牌翻玩聯名固然吸睛，若能找來明星潮人加持，相信更能吸引粉絲關注目光！潮帽New Era找來美國人氣潮牌Fear Of God 支線 ESSENTIALS推出聯名帽款，該品牌正是歌手小賈斯汀、肯爺的愛牌之一；而美國戶外涼鞋品牌Teva則再度攜手潮牌MADNESS，讓粉絲們可以跟著「六叔」穿上今夏街頭新時尚。

潮帽品牌New Era經常推出各式聯名商品，這次與Jerry Lorenzo主理操刀的獨立設計師品牌Fear of God支線 ESSENTIALS聯名，該品牌在2013年於美國洛杉磯成立，憑著獨特設計在極短的時間內就圈粉無數，其系列設計充滿著極簡輪廓，這極簡特色也躍身於聯名帽款上。

本次合作以New Era最經典、藏家必收的59FIFTY系列為主，帽頂上明顯的「FoG的Logo圖樣」立體刺繡，內裡布標則載明是來自於支線 FOG ESSENTIALS；帽邊使用復古繡字「New Era」，值得一提的是Jerry Lorenzo的父親曾經是美職大聯盟的球員，因此在聯名帽款的背後也可見到MLB的Logo出現在其中。商品將於7月19日於指定店點與官方網路商城限量發售。

至於美國涼鞋品牌Teva在2018年時曾經與潮牌MADNESS首次聯名合作，這次重新歸來的Teva x MADNESS 聯名企劃，以經典HURRICANE XLT2為設計藍圖，鞋面上的Logo和鞋盒設計，採用今夏流行的螢光綠色，與灰色基調呈現玩味撞色元素。

此外，鞋身使用多種材質的組合，如尼龍、皮革、3M面料和不同深淺程度的灰，這一設計靈感來自於MADNESS主理人余文樂幾樣個人喜好，像是其灰色骨董車身、腕表的精鋼及陶藝收藏品，發售日期為7月20日。

Teva® X MADNESS涼鞋，建議售價3,680元。圖／Teva提供
Teva® X MADNESS涼鞋，建議售價3,680元。圖／Teva提供
分享
內裡布標載明了是來自於支線FOGE SSENTIALS。圖／New Era提供
內裡布標載明了是來自於支線FOGE SSENTIALS。圖／New Era提供
分享
New Era X Fear of God聯名帽款，建議售價3,680元。圖／N...
New Era X Fear of God聯名帽款，建議售價3,680元。圖／New Era提供
分享
Teva® X MADNESS涼鞋採用今夏流行的螢光綠色，與灰色基調形成強烈視覺...
Teva® X MADNESS涼鞋採用今夏流行的螢光綠色，與灰色基調形成強烈視覺衝擊效果。圖／Teva提供
分享
潮帽New Era找來美國人氣潮牌Fear Of God 支線 ESSENTIA...
潮帽New Era找來美國人氣潮牌Fear Of God 支線 ESSENTIALS推出聯名帽款。圖／New Era提供
分享

洛杉磯陶藝
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37

呼叫考古迷！香奈兒鞋跟上的埃及文 你看懂了嗎？

2019-07-15 20:44

八月堂新品「可可牛奶熊」超萌上市 7月31日前還有買五送一

2019-07-15 19:37

第二階段「馬里亞納7日店長」投票開催中 快將免費機票帶回家！

2019-07-15 18:43

暑假出遊正好！阿聯酋航空推阿姆斯特丹 單程未稅9千起

2019-07-15 17:54

手搖飲炎夏戰！草莓珍奶、抹茶珍奶、泰式珍奶一起來

2019-07-15 17:13

文藝少女最愛 法國帆布包全新粉嫩色 等不及想背著去旅行！

2019-07-15 16:20

女性肌膚保養調查 最重視保濕但九成不滿意

2019-07-15 16:15

七夕情人節放閃不傷荷包 CK極簡藍調腕表盡顯個人魅力

2019-07-15 16:14

凌華發揚戲曲文化 科技人京劇扮相吸睛

2019-07-15 16:11

大人系好滋味～全家推「啤酒霜淇淋」搶攻夏日市場

2019-07-15 16:01

酷航「飛常酷」飛歐洲優惠 柏林、雅典來回含稅1.5萬有找

2019-07-15 15:59

顛覆高級珠寶印象！ 爬蟲動物成De Beers靈感 Dior端出潮味設計

2019-07-15 14:49

中油挺中職 買洗衣精抽陳金鋒、彭政閔簽名球

2019-07-15 14:21

抵抗悶熱心情 薄荷涼感給你清新香氣

2019-07-15 14:11

可以拆下變玩偶 Moschino百變小熊包太欠買！

2019-07-15 14:10

台灣大金全系列商品最完整 展現住商全方位完美解決方案

2019-07-15 14:04

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

屏東大鵬灣賽車場今歇業 車友依依不捨盼有人接手

2019-07-15 11:46

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38

出席金線獎頒獎 柯文哲：台灣線雕技術佳

2019-07-14 18:02

這親子餐廳居然有旋轉木馬 小朋友哭喊：不想回家！

2019-07-14 17:21

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

Anna Hu成法國高訂公會首位華裔珠寶設計師 方國強推頂級可轉換式千萬珠寶

2019-07-14 16:35

揪姐妹喝夢幻下午茶還能救大象 香緹卡做公益、雅頓越吃越美麗

2019-07-14 15:54

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

秋天指彩必塗黑、白色 香奈兒彩妝引領黑白風，唇彩也帶低調質感

2019-07-14 13:43

上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36

打造「棉花糖胸部」 小小兵聯名PJ人氣美胸、美臀霜限量開賣！

2019-07-14 12:42

隨拍即印一機搞定！Canon iNSPiC拍可印相機繽紛登場

2019-07-14 11:21

禮服搭涼鞋正流行！Valentino推勃肯聯名系列

2019-07-14 09:12

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風暴風圈恐掃過台灣 最快明晚發海警

2019-07-15 17:29

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

找到秋行軍蟲天敵 「赤眼卵蜂」 能讓牠們孵不出來

2019-07-15 16:53

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

影／首發公車載好載滿 聰明玩太平山日衝兩景點省門票

2019-07-15 15:42

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

人夫寫「這字條」八千私房錢秒變一萬 被老婆高招破解

2019-07-15 17:30

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

威力彩連38槓 今晚頭獎上看10億

2019-07-15 17:30

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

超違和「海鮮刨冰」當爸爸生日禮 背後故事有洋蔥

2019-07-15 12:54

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

屏東大鵬灣賽車場熄燈 台中麗寶賽車場接棒

2019-07-15 15:41

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37

天氣太熱！淡水河中興橋、大稻埕魚群暴斃

2019-07-15 15:42

台鐵軌道彎曲 內壢往返中壢一度30公里龜速前進

2019-07-15 15:33

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

夏天吃辣薑茶可「以熱解熱」？ 醫師認為只適合這些人

2019-07-15 17:59

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

秋行軍蟲本土體檢報告出爐 只吃玉米、一次產兩百顆卵

2019-07-15 17:35

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

職場新人天天聽同事「打賭何時離職」 網直言：要小心！

2019-07-15 15:03

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

全台發燒好熱！ 北高兩地同時飆出36.9度

2019-07-15 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top