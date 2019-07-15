人真的進來了？高雄草衙道大改裝引獨家櫃 全年來店人潮估破千萬

2019-07-15 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



傳統零售正在轉型，過往單純提供購物的場域逐漸式微，強調結合美食、娛樂等體驗式業態的賣場成為顯學，位於高雄的大魯閣草衙道購物中心經過一整年的大規模改裝，日前已完成首階段，除新增50大品牌、80個櫃位，還導入全新的美妝及家用家電專區，搭配原有的日本鈴鹿賽道樂園等遊樂設施，今年來客數可望重回千萬人次大關。

新光三越自前年接手大魯閣草衙道後，隨即啟動大規模的改裝計畫，透過招商引進更多新品牌，整體櫃位數較先前成長25%，總共來到258個專櫃，其中亮點像是聚集16大品牌的美妝專區，還提供10間頂級護膚室，看好館內親子客層也設立家用家電區，高雄獨家的伊萊克斯直營店並提供假日烹飪課程，此外，3C專區則引進法雅客、iStore等大店，相機大廠Canon也在此打造全台只有4家的概念店。

大魯閣草衙道總經理楊宗榮表示，大魯閣草衙道在開幕前兩年，因有新鮮感及話題熱度，年度來店人潮都破千萬，去年則是首度跌破千萬，後來韓市長就任後及政府力推國旅補助下，有稍微帶動觀光人潮，但以夜市、景點等為主，目前草衙道外地觀光客占比約3成，其中外國人僅約1成，還有很大成長空間。

楊宗榮也說，今年在新櫃改裝效應帶動，以及陸續規畫多場互動體驗活動吸客下，上半年營收呈現微幅成長，暑假期間再加碼推出7場獨家活動及運動體驗營，像是「亞洲首發Kuroro宇宙氣墊喵樂園」、巧虎互動嘉年華魔法島大冒險主題特展等，預估全年來店人潮可較去年增加，上看1000萬人次，年營收則挑戰35億元。