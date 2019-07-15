手搖飲炎夏戰！草莓珍奶、抹茶珍奶、泰式珍奶一起來
手搖飲品牌「Sharetea」暑假期間推出黑糖珍珠鮮奶專賣「海撈堂」系列，預定在7/19(五)12:00起於東區定點試賣，還主打「彩色珍珠鮮奶」，有草莓珍珠鮮奶、抹茶珍珠鮮奶等全新口味。對抗炎夏，「Sharetea」 4間門市、歇脚亭創始店7/19(五)同步開賣夏季新品「泰式奶茶」及「泰式珍珠奶茶」，泰奶控一定不能錯過。
新品牌「海撈堂」使用黑糖漿與紐西蘭職人鮮奶，調製出具有虎斑紋琥珀色澤的經典款「黑糖珍珠鮮奶」，炙燒款則是在奶泡表面撒上黑糖粉後炙燒，多了一層焦糖酥脆口感，香甜迷人。除了「黑糖珍珠鮮奶」，更受矚目的是另外兩款彩色「珍珠鮮奶」系列飲品。分別是艷紅色的「草莓珍珠鮮奶」以及綠色的「抹茶珍珠鮮奶」，搶攻IG版面。
「Sharetea」 公布「海撈堂」試賣期間7/19-7/30，買兩杯「海撈堂」系列飲品，有機會抽綠光劇團「再會吧北投」音樂劇門票兩張，更多活動訊息可上粉絲團查詢。
哪裡喝
海撈堂試賣活動7/19(五)12:00起
地點：台北市忠孝東路四段49巷2號1樓(Share le Pain微酵烘焙戶外廣場) 時間：12:00-20:00
黑糖珍珠鮮奶 60 炙燒黑糖珍珠鮮奶 65
草莓珍珠鮮奶 65 炙燒草莓珍珠鮮奶 70
抹茶珍珠鮮奶 65 炙燒抹茶珍珠鮮奶 70
「Sharetea」門市、歇脚亭創始店
泰式奶茶 50
泰式珍珠奶茶 60
售價如有更動以門市現場實際公告為準
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