女性肌膚保養調查 最重視保濕但九成不滿意

2019-07-15 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台灣輕熟女最怕變成「乾妹妹」？一份針對輕熟女肌膚保養觀念的最新調查發現，女性臉部保養最重保濕，逾四成每天使用3項以上產品，但九成對肌膚保濕度仍不滿意。

皮膚科醫師提醒，肌膚保濕要「裡應外和」，除了選用最合適的保養品或接受醫美療程，夏季待冷氣房也應維持空間濕度，才有機會維持水嫩肌膚，使上妝更服貼好看。

該份調查是針對國內30至49歲輕熟女，了解她們對臉部肌膚保養習慣、消費金額、保濕滿意度、產品成效與肌膚困擾的想法。共計有523女性接受訪問。

調查發現，臉部保養以保濕（65%）最受女性重視，其次才是清潔（61.0%）與防曬（31.7%）。女性每天可使用3項以上的保溼產品，最常使用的保溼方法前三名，則是使用化妝水（64.4%）、精華液（57.2%）和面膜（54.4%）。

不過，將近九成女性對臉部肌膚保濕度的滿意度多為普通，甚至為不滿意，而且最常見的肌膚困擾為毛孔租大（62.3%）、粉刺痘痘（49.1%）和暗沉斑點（47.2%）。

進一步了解，雖然女性平均一季花費約4000元買臉部保養品，但高達六成女性每天保養不到10分鐘。

開業皮膚科診所院長彭賢禮表示，所謂的臉部肌膚「保溼」是指臉部表皮的角質層含水量多寡，角質層含水量僅有20%至35%，如果保溼不足，含水量即可能降至10%以下，進而出現皮膚乾燥、脫屑、細紋、敏感及乾癢等問題。

彭賢禮說，根據該份調查結果可推測，現代女性生活忙，雖然願意投資自己買保養品，但不見得能有時間和心力好好保養打理。所以保養方法除了擦的保養品，也逐漸出現保健食品、醫美療程或長效保濕針等方便快速的保養方式。

特別是夏季，不少女性因肌膚出油而忽略保溼的重要性。台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，臉上的油是來自皮脂腺分泌的油脂，但皮膚乾燥則是來自角質層修復得不好，若保濕沒做好，「肌膚可是會變得又油又脫皮！」

黃毓惠建議，民眾應按照自己的膚況選用保溼產品，例如中性膚質者可選乳霜狀但不黏的保溼品，敏感膚質者則可用較油的霜類保溼品，痘痘膚質者則用較為清爽的乳液狀產品。