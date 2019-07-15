七夕情人節放閃不傷荷包 CK極簡藍調腕表盡顯個人魅力

2019-07-15 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不到一個月，一年一度七夕情人節將到，又是要思考要送什麼禮物給心愛的對方，荷包不夠深的話沒關係，CALVIN KLEIN Watches + Jewelry（警稱CK）一樣備有好看時髦的對表，供消費者挑選。如果不想太高調，NIXON也推薦了利用相同色系來搭配的表款，能低調放閃。

針對今年的七夕情人節，CK表特別把1997年的推出經典minimal系列腕表，改頭換面，延續以往的設計外，在表盤選色與外觀上做出大膽嘗試，僅6毫米的超薄表身和從表耳延伸至一體成型的米蘭表鍊，搭配湛藍表盤、噴砂霧面處理藍表殼。多層次的藍調為視覺增加細緻的變化，同時表盤上還鐫刻了「CK」字樣Logo凸顯品牌極簡特色。另有銀白色表盤設計，讓情侶對表不單調除了能大方放閃外，也能展現個人魅力。而且從即日起到8月底，到CK表專櫃消費達指定金額，還能獲得專屬限量「星光銀時尚購物袋」，有著高CP值。