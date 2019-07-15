凌華發揚戲曲文化 科技人京劇扮相吸睛

2019-07-15 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台灣戲曲學校與凌華教育基金會近日合作舉辦「凌華戲曲藝術工作坊」，帶領營隊學員穿上戲服、戴上華麗頭飾、戲服，演出經典京劇「西遊記」、「白蛇傳」、「四郎探母」、「七星廟」、「西廂記」、「三國」等，體驗戲曲藝術之美，也讓傳統京劇藝術實踐「藝術生活化」的理念。

凌華戲曲藝術工作坊是由凌華教育基金會贊助委託國立台灣戲曲學院承辦的暑期營隊。此次參與的學員有凌華科技公司的員工及子女、家庭經濟困難的凌華上海夏令營學童以及德國華僑中文學校學生等。大小學員在台灣戲曲學院附設「京崑劇團」師生的協助下，上周末每天早起練把子功、毯子功、基本功，及京劇四功五法、鑼鼓節奏、臉譜彩繪與歌仔戲唸歌、扯鈴、撥拉棒等豐富有趣的課程，體驗戲曲藝術之美。

凌華教育基金會倪寒芬董事長表示，工作坊已連續6年舉辦，目標是讓傳統戲曲藝術向下紮根、結合科技與藝術，同時藉此和基金會長期關注的弱勢孩子保持連結與關懷，也讓不同資源背景的學員，透過傳統戲曲藝文活動的接觸交流，並從親自學藝與排練、梳化、著裝過程中，了解「台上一分鐘，台下十年功」的專業與歷練，也讓大家更懂得感恩與珍惜。