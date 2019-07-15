大人系好滋味～全家推「啤酒霜淇淋」搶攻夏日市場

2019-07-15 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



炎熱夏季午後，來支冰涼霜淇淋最消暑。全家便利商店找來SUNMAI金色三麥合作，以最新款精釀啤酒為靈感，推出全新「桂花小麥啤酒霜淇淋」，7月17至19日全台20間門市搶先開賣。

夏季限定版「桂花小麥啤酒霜淇淋」加入桂花小麥啤酒製作，口感清爽綿密，初嚐淡淡桂花香繚繞舌尖，微甜風味讓人難忘，尾韻帶有啤酒特有苦味，身受大小朋友喜愛；現場同步祭出綠色聯名杯款，供消費者卡留念。

飲品部分，私品茶第3波強打「椪柑百香青茶」，延續先前仙女紅茶、德傳茶熱潮，「椪柑百香青茶」使用台中椪柑、埔里百香果原汁，混合南投青茶製作，酸中帶甜口感宛如初戀；全家再度攜手Kakao Friends合作，推出2款聯名飲品，包括咖啡拿鐵與觀音拿鐵，粉嫩系藍、紅雙色杯身，印有Ryan和Apeach圖飾，共計4款肖像杯超萌現身。

同場加映啤酒入餐，全新「法式松露烤雞燉飯」以皮爾森啤酒醃漬雞腿排，高溫烘烤緊緊鎖住肉汁，佐以黑松露帕瑪森起司妝點，軟嫩雞肉入口即化，完美呈現道地義式風情，7月17日現貨販售。「辣蕃茄乳酪牛肉義大利麵」醬汁使用多種辣椒製作，搭配皮爾森啤酒乳酪球，微辣口感令人難忘。