顛覆高級珠寶印象! 爬蟲動物成De Beers靈感 Dior端出潮味設計

2019-07-15 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了要有話題以及吸睛,日前隨著高級訂製服周一同登場的高級珠寶發表會,De Beers再次從自然元素取材,包括變色龍、帝王蝶和斑馬等都成為了啟發新設計的來源。同時,今年也是Dior珠寶部門創立、創意總監Victoire de Castellane入主的第20年,為此新系列高級珠寶,則是向寶石切割師與拋光師致敬。讓寶石切割方式成為主角,重新排列組合,意外的創造出帶有幾何設計感的潮流珠寶。

De Beers選在高級訂製服周期間,發表全新Portraits of Nature高級珠寶系列,就如同其名稱,蝴蝶翅膀的彩虹色澤、變色龍的顏色變化,都成為這系列珠寶設計時的靈感。De Beers耗時七年,才搜集到可組成全系列珠寶的鑽石,呈現共5個不同的主題,更是品牌推出高級珠寶以來,最浩大的創作,每組設計中皆包含一款展現De Beers招牌美學的圓牌鍊墜作品。像是Greater Flamingo系列為了要呈現大紅鶴粉紅色與珊瑚色的羽毛,品牌利用了大量帶褐色的粉紅鑽與白鑽做搭配,營造出如羽毛飄動的輕盈視覺效果。而Knysna Chameleon變色龍系列,De Beers就採用了以綠色系為主的彩鑽,加上梨型或長方型的切割,排列出彷彿像變色龍的鱗片,以及鮮明色彩。