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顛覆高級珠寶印象！ 爬蟲動物成De Beers靈感 Dior端出潮味設計

2019-07-15 14:49聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了要有話題以及吸睛，日前隨著高級訂製服周一同登場的高級珠寶發表會，De Beers再次從自然元素取材，包括變色龍、帝王蝶和斑馬等都成為了啟發新設計的來源。同時，今年也是Dior珠寶部門創立、創意總監Victoire de Castellane入主的第20年，為此新系列高級珠寶，則是向寶石切割師與拋光師致敬。讓寶石切割方式成為主角，重新排列組合，意外的創造出帶有幾何設計感的潮流珠寶。

De Beers選在高級訂製服周期間，發表全新Portraits of Nature高級珠寶系列，就如同其名稱，蝴蝶翅膀的彩虹色澤、變色龍的顏色變化，都成為這系列珠寶設計時的靈感。De Beers耗時七年，才搜集到可組成全系列珠寶的鑽石，呈現共5個不同的主題，更是品牌推出高級珠寶以來，最浩大的創作，每組設計中皆包含一款展現De Beers招牌美學的圓牌鍊墜作品。像是Greater Flamingo系列為了要呈現大紅鶴粉紅色與珊瑚色的羽毛，品牌利用了大量帶褐色的粉紅鑽與白鑽做搭配，營造出如羽毛飄動的輕盈視覺效果。而Knysna Chameleon變色龍系列，De Beers就採用了以綠色系為主的彩鑽，加上梨型或長方型的切割，排列出彷彿像變色龍的鱗片，以及鮮明色彩。

而今年是Dior高級珠寶部門創立，同時也是創意總監Victoire de Castellane入主品牌的20周年，因此Dior以寶石的英文「Gem」和法文的我喜歡「Jaime」的諧音為啟發，創造Gem Dior高級珠寶系列。將重心回歸到寶石的本質，包括了切割、拋光等處理技巧，暗喻著「我喜歡寶石」的意涵。因此，在全系列99件的創作中，寶石切割方式色彩序列兩相呼應，包括長方型、方型、梨型、欖尖型、枕型及橢圓型，應用錯置的結構將寶石以隱匿鑲爪的方式細膩疊加。加上寫意抽象、幾何線條的K金組合，放大不對稱的視覺效果，同時也表述了Victoire de Castellane美學精神。

從製作Portraits of Nature系列高級珠寶時，看得出De Beer...
從製作Portraits of Nature系列高級珠寶時，看得出De Beers盡可能的保留其原石形狀，更是品牌的特色之一。圖／De Beers提供
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De Beers Portraits of Nature系列Electric Cichlid高級珠寶圓牌鍊墜，主鑽為3.30克拉的橢圓形鑽石，環繞裝飾天然原鑽與拋光美鑽，約975萬元。圖／De Beers提供
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模特兒演繹De Beers Portraits of Nature系列Greater Flamingo高級珠寶項鍊，約4,690萬元。圖／De Beers提供
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