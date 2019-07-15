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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

可以拆下變玩偶 Moschino百變小熊包太欠買！

2019-07-15 14:10聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

提到時尚品牌的識別元素，除了最近很火紅的滿版LOGO「老花」印花是其一之外，代表性的圖騰也是另一個非常好認的線索，這類圖騰通常是某個角色，就像Moschino的泰迪熊和Versace的梅杜莎，也因為極具標誌性所以擁有超高人氣。

Moschino創辦人Franco Moschino早在1988年就將泰迪熊玩偶運用在設計上，這個經典在現任設計師Jeremy Scott的手上再度變身各種型貌，首先於2015年推出名為「ready to bear」的系列，翻玩「ready to wear」的時裝用語，至今每季都會為這隻人氣小熊換上各種姿態，像是變形金剛、太空人等等，並推出服裝、配件等多種商品。

本季Moschino小熊穿上印有季度重點標語「this is not a moschino toy」的T恤，搭配腰包、後背包變身可拆式熊熊包款，如果把熊熊玩偶拆卸下來時，可更換附有的品牌LOGO飾片固定於釦子上，一包多變。或是化身金色小熊吊飾搭配滿版印花的雨傘、經典香水瓶包，無論何種模樣都很可愛。

而同樣也是非常具有指標性的圖騰角色，Versace梅杜莎今年早秋化身愛心飾品、金屬別針，讓迪麗熱巴蔡依林也都搶先穿戴，展現奢華狂野的細節魅力。

蔡依林穿著Versace早秋女裝，梅杜莎金屬別針打造細節魅力。圖／Versace...
蔡依林穿著Versace早秋女裝，梅杜莎金屬別針打造細節魅力。圖／Versace提供
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熊熊變身經典香水瓶包。圖／Moschino提供
熊熊變身經典香水瓶包。圖／Moschino提供
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熊熊香水瓶包41,800元。圖／Moschino提供
熊熊香水瓶包41,800元。圖／Moschino提供
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迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
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熊熊玩偶後背包以釦子固定，可隨時拆下。圖／Moschino提供
熊熊玩偶後背包以釦子固定，可隨時拆下。圖／Moschino提供
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可拆式熊熊玩偶後背包49,800元。圖／Moschino提供
可拆式熊熊玩偶後背包49,800元。圖／Moschino提供
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金色小熊吊飾搭配滿版印花的雨傘。圖／Moschino提供
金色小熊吊飾搭配滿版印花的雨傘。圖／Moschino提供
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熊熊香水瓶包41,800元。圖／Moschino提供
熊熊香水瓶包41,800元。圖／Moschino提供
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早秋金屬愛心造型耳環有梅杜莎元素，12,000元。圖／Versace提供
早秋金屬愛心造型耳環有梅杜莎元素，12,000元。圖／Versace提供
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迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
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迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
迪麗熱巴穿Versace早秋亮黃漆皮洋裝配梅杜莎元素飾品。圖／Versace提供
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可拆式熊熊玩偶後背包，如果把熊熊玩偶拆卸下來時，可更換附有的品牌LOGO飾片固定...
可拆式熊熊玩偶後背包，如果把熊熊玩偶拆卸下來時，可更換附有的品牌LOGO飾片固定於釦子上。圖／Moschino提供
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小熊摺疊傘，3,800元。圖／Moschino提供
小熊摺疊傘，3,800元。圖／Moschino提供
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蔡依林迪麗熱巴
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