可以拆下變玩偶 Moschino百變小熊包太欠買！

2019-07-15 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



提到時尚品牌的識別元素，除了最近很火紅的滿版LOGO「老花」印花是其一之外，代表性的圖騰也是另一個非常好認的線索，這類圖騰通常是某個角色，就像Moschino的泰迪熊和Versace的梅杜莎，也因為極具標誌性所以擁有超高人氣。

Moschino創辦人Franco Moschino早在1988年就將泰迪熊玩偶運用在設計上，這個經典在現任設計師Jeremy Scott的手上再度變身各種型貌，首先於2015年推出名為「ready to bear」的系列，翻玩「ready to wear」的時裝用語，至今每季都會為這隻人氣小熊換上各種姿態，像是變形金剛、太空人等等，並推出服裝、配件等多種商品。

本季Moschino小熊穿上印有季度重點標語「this is not a moschino toy」的T恤，搭配腰包、後背包變身可拆式熊熊包款，如果把熊熊玩偶拆卸下來時，可更換附有的品牌LOGO飾片固定於釦子上，一包多變。或是化身金色小熊吊飾搭配滿版印花的雨傘、經典香水瓶包，無論何種模樣都很可愛。