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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

台灣大金全系列商品最完整 展現住商全方位完美解決方案

2019-07-15 14:04聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

DAIKIN大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，全系列產品從家用、店鋪、商用系列、冷凍冷藏到廠辦用大型冰水機，在台灣透過大金唯一總代理和泰興業公司，從家用小空間到150坪以上的超大空間，為客戶不同空間的空調需求，提供全方位解決方案，以及完整的後續技術支持與服務。

日本大金空調常務取締役兼全球戰略本部本部長峯野義博表示：「台灣是東南亞最大冷凍空調市場，大金以往在台灣產品多應用在住宅，但在日本，大金商用空調市場佔有率超過五成，在台灣空調市場也將以全商品第一為目標，持續強化業務用空調及冷凍冷藏領域，提供台灣市場選擇更多的新產品。」

大金的系統規劃、設備品質與節能表現，已獲得世界級的專業肯定，包括紐約911事件後原址重建，世界知名的世貿自由塔（Freedom Tower）、極致奢華聞名的七星級杜拜帆船飯店，皆是採用大金的中央空調設備。大金空調除了在台灣家用市場表現卓越，為各大豪宅首選，商用系統也將持續導入最新技術與應用，接軌全球。目前已有竹科及多家上市櫃公司，於大樓辦公室及廠房採用VRV、冰水機系統；因應台灣製造業需求，在產業空調也推出區控冷暖送風機VRV CUBE系統，可以多台連結運轉，也可以單獨個別控制，節能也節省電費，成為生產線、商業廚房等高溫重濕、重油場所救星。TOYOTA國瑞汽車即於產線採用VRV CUBE系統，大幅增加舒適度，有效提升員工效能。

大金空調2017年已於桃園大園設立全新的AP營運中心，為目前大金亞洲最大的海外AP據點。以此據點為核心，再度宣告將運用全球資源來全力支持台灣市場，除提供全系列商品外，亦將擴大商用及工業用冰水空調系統之販售，推展應用系統產品、提供最先進的大型空調節能系統解決方案及節能管理服務，象徵大金空調接軌全球、在台發展大型商用空調的決心。

大金AP營運中心將推展應用系統產品、提供最先進的大型空調節能系統解決方案。圖／和...
大金AP營運中心將推展應用系統產品、提供最先進的大型空調節能系統解決方案。圖／和泰興業提供
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和泰興業董事長蘇一仲於開幕時親自解說大金AP營運中心實機運轉、單機制冷能力達20...
和泰興業董事長蘇一仲於開幕時親自解說大金AP營運中心實機運轉、單機制冷能力達200RT的磁浮無潤滑油冰水主機。圖／和泰興業提供
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