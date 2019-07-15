台灣大金全系列商品最完整 展現住商全方位完美解決方案

2019-07-15 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



DAIKIN大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，全系列產品從家用、店鋪、商用系列、冷凍冷藏到廠辦用大型冰水機，在台灣透過大金唯一總代理和泰興業公司，從家用小空間到150坪以上的超大空間，為客戶不同空間的空調需求，提供全方位解決方案，以及完整的後續技術支持與服務。

日本大金空調常務取締役兼全球戰略本部本部長峯野義博表示：「台灣是東南亞最大冷凍空調市場，大金以往在台灣產品多應用在住宅，但在日本，大金商用空調市場佔有率超過五成，在台灣空調市場也將以全商品第一為目標，持續強化業務用空調及冷凍冷藏領域，提供台灣市場選擇更多的新產品。」

大金的系統規劃、設備品質與節能表現，已獲得世界級的專業肯定，包括紐約911事件後原址重建，世界知名的世貿自由塔（Freedom Tower）、極致奢華聞名的七星級杜拜帆船飯店，皆是採用大金的中央空調設備。大金空調除了在台灣家用市場表現卓越，為各大豪宅首選，商用系統也將持續導入最新技術與應用，接軌全球。目前已有竹科及多家上市櫃公司，於大樓辦公室及廠房採用VRV、冰水機系統；因應台灣製造業需求，在產業空調也推出區控冷暖送風機VRV CUBE系統，可以多台連結運轉，也可以單獨個別控制，節能也節省電費，成為生產線、商業廚房等高溫重濕、重油場所救星。TOYOTA國瑞汽車即於產線採用VRV CUBE系統，大幅增加舒適度，有效提升員工效能。