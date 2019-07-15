北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



迎接暑假到來，7-ELEVEN看好年輕族群商機，找來日本製菓大廠「森永」合作，再度推出「冰森永牛奶糖奶茶」，即日起至7月30日，北部門市限定販售，限量30萬杯。

季節限定「冰森永牛奶糖奶茶」以牛奶、阿薩姆紅茶基底，加入森永牛奶糖點綴，鮮黃色菱格紋杯身，搭配天使吸管設計，視覺感十足，輕啜一口，濃郁焦糖香氣在口中蔓延，尾韻帶有淡淡甜味，愈喝愈上癮。

7-ELEVEN同步攜手東京拉麵「麵屋一燈」、台灣「蜜蜂工坊」合作，推出多款全新食品，帶給消費者全新感官體驗。男子系商品「麵屋一燈 照燒雞炒飯」Q彈米飯加入日式澄香x李錦記麻辣醬調味，搭配主菜照燒雞腿排，微辣滋味讓人愛不釋口；另款「麵屋一燈辛拌麵」融合日式拉麵與法式料理精神，特製麻辣醬混合油蔥酥，佐以軟嫩梅花叉燒、白煮蛋片及筍乾，多層次口感令人驚艷。

全新「蜂蜜工坊蜂蜜牛奶」提供13款包裝選擇，上方印製A~Z英文字母，搭配可愛小熊維尼圖飾，情人可自由選擇英文單字送給另一半，如「LOVE」，滿滿誠意感，7月16日起全台門市同步上市。