親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

北部小7限定款 「冰森永牛奶糖奶茶」帶來戀愛般好滋味

2019-07-15 13:37聯合報 記者徐力剛╱即時報導

迎接暑假到來，7-ELEVEN看好年輕族群商機，找來日本製菓大廠「森永」合作，再度推出「冰森永牛奶糖奶茶」，即日起至7月30日，北部門市限定販售，限量30萬杯。

季節限定「冰森永牛奶糖奶茶」以牛奶、阿薩姆紅茶基底，加入森永牛奶糖點綴，鮮黃色菱格紋杯身，搭配天使吸管設計，視覺感十足，輕啜一口，濃郁焦糖香氣在口中蔓延，尾韻帶有淡淡甜味，愈喝愈上癮。

7-ELEVEN同步攜手東京拉麵「麵屋一燈」、台灣「蜜蜂工坊」合作，推出多款全新食品，帶給消費者全新感官體驗。男子系商品「麵屋一燈 照燒雞炒飯」Q彈米飯加入日式澄香x李錦記麻辣醬調味，搭配主菜照燒雞腿排，微辣滋味讓人愛不釋口；另款「麵屋一燈辛拌麵」融合日式拉麵與法式料理精神，特製麻辣醬混合油蔥酥，佐以軟嫩梅花叉燒、白煮蛋片及筍乾，多層次口感令人驚艷。

全新「蜂蜜工坊蜂蜜牛奶」提供13款包裝選擇，上方印製A~Z英文字母，搭配可愛小熊維尼圖飾，情人可自由選擇英文單字送給另一半，如「LOVE」，滿滿誠意感，7月16日起全台門市同步上市。

繼先前《蠟筆小新》轉轉花生引爆話題熱潮後，7-ELEVEN此次 以「史努比」為主題，加入查理布朗、莎莉、露西、泰勒斯、謝勒德及佩蒂萌萌等，推出全新「史努比轉轉花生」，共16種款式，其中史努比系列分別為一般史努比、跟糊塗塌克一起登場的史努比，史努比（JOE COOL）、史努比（王牌飛行員）、史努比（棒球），吸引粉絲爭相收藏，7月16日全台門市販售。

北部限定款「冰森永牛奶糖奶茶」，每杯售價70元。記者徐力剛/攝影
北部限定款「冰森永牛奶糖奶茶」，每杯售價70元。記者徐力剛/攝影
分享
「史努比轉轉花生」深受大小朋友喜愛。記者徐力剛/攝影
「史努比轉轉花生」深受大小朋友喜愛。記者徐力剛/攝影
分享
冰森永牛奶糖奶茶特殊「天使吸管」設計，化身IG打卡神器。記者徐力剛/攝影
冰森永牛奶糖奶茶特殊「天使吸管」設計，化身IG打卡神器。記者徐力剛/攝影
分享
全新「麵屋一燈 照燒雞炒飯」、「麵屋一燈辛拌麵」即日起同步販售，每份售價分別為8...
全新「麵屋一燈 照燒雞炒飯」、「麵屋一燈辛拌麵」即日起同步販售，每份售價分別為89、85元。記者徐力剛/攝影
分享

蜂蜜拉麵奶茶
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

可以拆下變玩偶 Moschino百變小熊包太欠買！

2019-07-15 14:10

台灣大金全系列商品最完整 展現住商全方位完美解決方案

2019-07-15 14:04

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

屏東大鵬灣賽車場今歇業 車友依依不捨盼有人接手

2019-07-15 11:46

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38

出席金線獎頒獎 柯文哲：台灣線雕技術佳

2019-07-14 18:02

這親子餐廳居然有旋轉木馬 小朋友哭喊：不想回家！

2019-07-14 17:21

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

Anna Hu成法國高訂公會首位華裔珠寶設計師 方國強推頂級可轉換式千萬珠寶

2019-07-14 16:35

揪姐妹喝夢幻下午茶還能救大象 香緹卡做公益、雅頓越吃越美麗

2019-07-14 15:54

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

秋天指彩必塗黑、白色 香奈兒彩妝引領黑白風，唇彩也帶低調質感

2019-07-14 13:43

上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36

打造「棉花糖胸部」 小小兵聯名PJ人氣美胸、美臀霜限量開賣！

2019-07-14 12:42

隨拍即印一機搞定！Canon iNSPiC拍可印相機繽紛登場

2019-07-14 11:21

禮服搭涼鞋正流行！Valentino推勃肯聯名系列

2019-07-14 09:12

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07

想當「夏日水感美人」快來看！屈臣氏、康是美、Tomod’s優惠、新貨齊發超好買

2019-07-13 20:10

實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

粉彩色石虎、台灣黑熊超萌！日本原創畫家「繪子貓」4款台灣限定角色只有這裡買得到

2019-07-13 17:39

星馬、港、日美食名店接連登台 百貨餐飲掀起亞洲風

2019-07-13 17:09

有獨木舟還可打水仗！漢江夏季慶典7／19登場　11座公園都玩得到

2019-07-13 16:09

涼被找材質更透氣 找風格更對味

2019-07-13 14:55

以色列士兵 最愛私房菜

2019-07-13 13:46

牛排三劍客 你愛哪一款

2019-07-13 13:42

無印風格 夏日料理

2019-07-13 13:38

神力女超人秀37年前電玩遊戲 大家認得出來嗎？

2019-07-13 12:26

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

找到了！《現代啟示錄》中馬龍白蘭度的手表將慈善拍賣

2019-07-13 10:36

誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28

皮卡丘＋珍珠芒果冰沙！糖朝聯名寶可夢 5款限量杯讓人好想帶回家

2019-07-12 21:54

「卡娜赫拉的小動物」集點來囉！7-ELEVEN推全新夢遊仙境造型　

2019-07-12 20:21
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

菲國低壓帶可能形成熱帶系統 不排除變颱風

2019-07-14 15:32

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

中部最大七星級寵物旅館「沃夫」開館營運

2019-07-14 18:23

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38

這親子餐廳居然有旋轉木馬 小朋友哭喊：不想回家！

2019-07-14 17:21

感冒腸病毒可治癌？ 研究：效果佳

2019-07-14 17:59

郭台銘帶動男性整容 注射玻尿酸栓塞慘不忍睹

2019-07-15 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top