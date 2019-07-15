親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓蔡對決成形！ 「經濟」是2020戰局關鍵

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一項研究顯示，低收入者易用高熱量食物紓壓，導致身材較胖。圖／ingimage
一項研究顯示，低收入者易用高熱量食物紓壓，導致身材較胖。圖／ingimage
分享

社經地位低、餐費較少，因此身材較纖細？傳統刻板印象可能跟現實社會現況並不一致。英國一項研究顯示，收入較低的人，可能更容易因為心理困擾而透過情緒化飲食紓壓，進而導致肥胖

該研究由利物浦大學學者進行，今年3月發表於「肥胖」期刊。研究以150名不同社經背景的英格蘭西北部民眾為對象，透過調查問卷，瞭解參與者的心理困擾、情緒化飲食和復原力程度，並以參與者的社會經濟指標，例如收入、教育，及身體質量指數(BMI)進行分析。結果顯示，較低的社會經濟地位與較高的心理困擾有關。而心理困擾的增加與情緒化飲食和肥胖風險亦有高度關連。

研究者認為，社會經濟差異會影響到肥胖的原因通常是：相較於更富裕的社區，在較貧困的地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說，社經地位是健康不平等的重要原因，，主要是低社經地位者在尋求健康資源的能力相較於高社經地位者弱，而肥胖又是影響健康的重要因素，這項研究發現也與此現象相呼應；呼籲政府應努力營造健康的飲食環境，讓不同社經地位者，都能獲得較健康飲食，避免肥胖風險。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示心理困擾與飲食行為和體重調節有關，當出現不假思索地隨意拿食物來搪塞，甚至自暴自棄式的放任自己想吃什麼吃多少都毫無節制，即陷入情緒化飲食，若經常把它當成紓壓方法，容易攝取過多熱量而造成肥胖問題。

葉雅馨說，情緒化飲食所帶來的愉悅及滿足感，過不了多久很容易被懊惱情緒所取代，要避免這種情況，倒不用逼自己訂定目標、壓抑飲食，可在幾次反覆用食物滿足自己空虛或排解壓力的過程後，提醒自己有這麼一次理性去看待吃下的食物是什麼？也計算其熱量，讓自己在面對食物時，立刻想到熱量與需要執行消耗的運動方式。例如吃一片300大卡的起司蛋糕，相對要快走、游泳60分鐘或站立120分鐘，透過平日的換算，即使於情緒失控時，短時間攝取很多熱量也知道要運動多久，漸漸成為一種習慣。建議不單是低社經地位者，環境富裕的人也要注意，因為「無聊」、「無所事事」也容易吃下過多的食物而增加肥胖風險。

肥胖
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11

屏東大鵬灣賽車場今歇業 車友依依不捨盼有人接手

2019-07-15 11:46

新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38

出席金線獎頒獎 柯文哲：台灣線雕技術佳

2019-07-14 18:02

這親子餐廳居然有旋轉木馬 小朋友哭喊：不想回家！

2019-07-14 17:21

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

Anna Hu成法國高訂公會首位華裔珠寶設計師 方國強推頂級可轉換式千萬珠寶

2019-07-14 16:35

揪姐妹喝夢幻下午茶還能救大象 香緹卡做公益、雅頓越吃越美麗

2019-07-14 15:54

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

秋天指彩必塗黑、白色 香奈兒彩妝引領黑白風，唇彩也帶低調質感

2019-07-14 13:43

上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36

打造「棉花糖胸部」 小小兵聯名PJ人氣美胸、美臀霜限量開賣！

2019-07-14 12:42

隨拍即印一機搞定！Canon iNSPiC拍可印相機繽紛登場

2019-07-14 11:21

禮服搭涼鞋正流行！Valentino推勃肯聯名系列

2019-07-14 09:12

林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46

海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07

想當「夏日水感美人」快來看！屈臣氏、康是美、Tomod’s優惠、新貨齊發超好買

2019-07-13 20:10

實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46

穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05

粉彩色石虎、台灣黑熊超萌！日本原創畫家「繪子貓」4款台灣限定角色只有這裡買得到

2019-07-13 17:39

星馬、港、日美食名店接連登台 百貨餐飲掀起亞洲風

2019-07-13 17:09

有獨木舟還可打水仗！漢江夏季慶典7／19登場　11座公園都玩得到

2019-07-13 16:09

涼被找材質更透氣 找風格更對味

2019-07-13 14:55

以色列士兵 最愛私房菜

2019-07-13 13:46

牛排三劍客 你愛哪一款

2019-07-13 13:42

無印風格 夏日料理

2019-07-13 13:38

神力女超人秀37年前電玩遊戲 大家認得出來嗎？

2019-07-13 12:26

不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39

找到了！《現代啟示錄》中馬龍白蘭度的手表將慈善拍賣

2019-07-13 10:36

誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28

皮卡丘＋珍珠芒果冰沙！糖朝聯名寶可夢 5款限量杯讓人好想帶回家

2019-07-12 21:54

「卡娜赫拉的小動物」集點來囉！7-ELEVEN推全新夢遊仙境造型　

2019-07-12 20:21

阿秋餐飲攜福朋喜來登 推澎湖海鮮美食節

2019-07-12 19:40

買節能家電省更多！全國電子「最狂破盤活動」開跑 優惠先搶先贏

2019-07-12 19:24

Acer Day暑期活動開跑！HOWHOW擔任一日店長　最推筆電是這幾款

2019-07-12 18:29
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

2019-07-14 17:47

高溫上看38度！ 吳德榮：周三起天氣驟變

2019-07-15 07:18

颱風丹娜絲最快今晚形成 周三周四最靠近台灣慎防大雨

2019-07-15 09:08

別再喝瓶裝水了！研究證實：塑膠微粒 比自來水多22倍

2019-07-14 14:25

治療師提供長照服務 竟是遊走於「違法」邊緣

2019-07-14 18:56

宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24

人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17

踏青拍美照！大坑4號步道「垂直天梯」眺望台中市景

2019-07-14 16:14

苗栗140縣道石虎路殺熱區 再傳成年母石虎路殺憾事

2019-07-14 16:09

秋行軍蟲入侵全台僅剩嘉義市沒淪陷 農委會說原因

2019-07-14 20:45

有黑點芒果不能吃 南市府：假消息

2019-07-14 17:36

冰箱食物媽媽捨不得丟 六歲女兒吃了上吐下瀉高燒不退

2019-07-15 09:40

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

告別陳爸 副總統陳建仁：陳爸沒走 人人都可化身陳爸

2019-07-14 13:29

丹娜絲最快今成颱 周三起變天

2019-07-14 23:44

芒果表面輕微受損還能吃 若變色變味要快丟

2019-07-14 15:32

痠痛貼布也是藥 濫用恐致死

2019-07-14 22:07

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

台灣人愛痠痛貼布 健保年處方7千萬片可繞台灣6圈

2019-07-14 22:06

每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00

溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？

2019-07-15 05:01

高雄「飢餓三十」因流感提前解散 活動前有人已發病

2019-07-14 17:24

法規20年未修 物理治療師長照服務 竟恐違法？

2019-07-14 23:49

長榮地勤猛爆性心肌炎 醫：感冒治療久未癒就要注意

2019-07-14 18:55

穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35

愛誇獎、講話沒重點！心機鬼最常說的4句話 身旁一定有這種人

2019-07-14 19:20

喝個飲料心好累？木瓜牛乳放久變苦還結塊是為啥

2019-07-15 08:36

【女性心聲】柯孟君／鬼針草

2019-07-15 06:00

臉上痣變大 竟是皮膚癌

2019-07-14 13:19

【我見我思】謝博光／看見年輕人的好

2019-07-15 06:00

女消防員巧思改良搬運毯 提高危急患者存活率

2019-07-15 09:56

低壓周三起逐漸接近台灣 沿海恐長浪戲水注意安全

2019-07-15 07:27

上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36

【生活見聞】晴竹／夜聽古琴

2019-07-15 06:00

菲國低壓帶可能形成熱帶系統 不排除變颱風

2019-07-14 15:32

年處方7100萬片 國人超愛痠痛貼布

2019-07-14 23:44

沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52

中部最大七星級寵物旅館「沃夫」開館營運

2019-07-14 18:23

石虎又遭路殺 「非減速就可解決」

2019-07-14 23:20

喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top