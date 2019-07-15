英研究：低收入者易用高熱量食物紓壓 身材較胖

2019-07-15 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一項研究顯示，低收入者易用高熱量食物紓壓，導致身材較胖。圖／ingimage 分享 facebook

社經地位低、餐費較少，因此身材較纖細？傳統刻板印象可能跟現實社會現況並不一致。英國一項研究顯示，收入較低的人，可能更容易因為心理困擾而透過情緒化飲食紓壓，進而導致肥胖。

該研究由利物浦大學學者進行，今年3月發表於「肥胖」期刊。研究以150名不同社經背景的英格蘭西北部民眾為對象，透過調查問卷，瞭解參與者的心理困擾、情緒化飲食和復原力程度，並以參與者的社會經濟指標，例如收入、教育，及身體質量指數(BMI)進行分析。結果顯示，較低的社會經濟地位與較高的心理困擾有關。而心理困擾的增加與情緒化飲食和肥胖風險亦有高度關連。

研究者認為，社會經濟差異會影響到肥胖的原因通常是：相較於更富裕的社區，在較貧困的地區更容易取得低成本、熱量密度高的食物。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅說，社經地位是健康不平等的重要原因，，主要是低社經地位者在尋求健康資源的能力相較於高社經地位者弱，而肥胖又是影響健康的重要因素，這項研究發現也與此現象相呼應；呼籲政府應努力營造健康的飲食環境，讓不同社經地位者，都能獲得較健康飲食，避免肥胖風險。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究顯示心理困擾與飲食行為和體重調節有關，當出現不假思索地隨意拿食物來搪塞，甚至自暴自棄式的放任自己想吃什麼吃多少都毫無節制，即陷入情緒化飲食，若經常把它當成紓壓方法，容易攝取過多熱量而造成肥胖問題。

葉雅馨說，情緒化飲食所帶來的愉悅及滿足感，過不了多久很容易被懊惱情緒所取代，要避免這種情況，倒不用逼自己訂定目標、壓抑飲食，可在幾次反覆用食物滿足自己空虛或排解壓力的過程後，提醒自己有這麼一次理性去看待吃下的食物是什麼？也計算其熱量，讓自己在面對食物時，立刻想到熱量與需要執行消耗的運動方式。例如吃一片300大卡的起司蛋糕，相對要快走、游泳60分鐘或站立120分鐘，透過平日的換算，即使於情緒失控時，短時間攝取很多熱量也知道要運動多久，漸漸成為一種習慣。建議不單是低社經地位者，環境富裕的人也要注意，因為「無聊」、「無所事事」也容易吃下過多的食物而增加肥胖風險。