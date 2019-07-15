酷航再推出促銷 單程機票1688元起

2019-07-15 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



酷航再推出限時優惠，飛新加坡單程含稅1688元起，飛澳洲單程含稅4488元起，歐洲航點單程含稅7488元起，明天上午6時開放訂票。

酷航說，許多人覺得去歐洲門檻太高，這次「飛常酷」促銷，飛往新加坡，單程含稅最低1688元起；東京、大阪、札幌單程含稅最低1988元起；澳洲避暑四大城，黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，單程含稅最低4488元起；歐洲航點柏林、雅典單程含稅7488元起。