屏東大鵬灣賽車場今歇業 車友依依不捨盼有人接手

2019-07-15 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「最後一天的方格旗終於落下了！」大鵬灣國際開發公司今年3月終止和鵬管處的BOT契約，耗資14億元打造的國際賽車場、全台唯一經過FIA認證G2等級賽道，8年前風光開幕後也在今天歇業；不少車友上周趕到賽車場車，不只賽車車友，員工更是依依不捨；台灣知名賽車手林帛亨在臉書PO文感嘆「真得很可惜」、「記得2010年第一次前往大鵬灣賽車場參與開幕活動，在駕車前往的路上，是感動的眼角泛淚啊！」

大鵬灣公司除在臉書po出請各類未到期的賽車場會員於7月31日前寄回會員卡以利退款的公告，也感性發文「謝謝大家長久以來的支持與鼓勵， 也謝各種捧場的車友讓最近幾天的開放日熱鬧許多，也希望大家日後能多多支持各種類型合法賽車運動，良好的場地環境跟運動風氣需要大家一起努力經營；今天之後的暫停營業雖然不是永久，但日後的重啟也需要不少時間也有不少難關，希望有朝一日能夠再為各位車友服務」。

林帛亨說，雖然已多年沒去那了，但希望有人可以接手，他認為是有足夠市場的，但因為配套跟經營問題，沒被催出來而已；法國人口6000多萬人，國際賽車場超過15座，台灣2300萬人，照理說一兩座應該還有容納空間啊，真的很可惜；如果確定不換約或換經營者，要等重新招標，這樣會荒廢蠻久的，到時應該重啓可以舉辦一場末日廢墟風格走行賽車。