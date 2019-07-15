新竹人準備衝！ 高雄人氣甜點「猜心泡芙」7月19日將快閃10天

2019-07-15 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自高雄的人氣甜點「猜心泡芙」即將首次前往新竹快閃！講求手工製作，現點、現填，猜心泡芙主打酥脆外皮、多層次口感與驚喜內餡，在暑假期間7/19至7/28一共10天，於新竹「Big City遠東巨城」推出期間限定快閃店，快閃期間下午3:00開賣至售完為止，不少喜愛猜心泡芙的粉絲也開心直呼「新竹的風終於把猜心泡芙吹來了」、「在高雄超級紅的甜點」 、「不一樣的泡芙，趕快衝啊」。

一路從高雄、台南、台中、台北陸續推出快閃活動，猜心泡芙此次來到新竹，進行暑假期間「最北」的一趟快閃。覆蓋脆皮焦糖的猜心泡芙，每顆費工的烤上兩層焦香砂糖，內餡則有布蕾奶醬、軟Q麻吉與當日的猜心內餡，以天然、原味的食材，製作出讓人吃得安心的泡芙。新竹快閃門市也將比照三月快閃台北的模式，每日推出不同口味，以及隨機推出限定的隱藏版，還有添加豆漿成分、吃起來清爽不膩的經典款「金糖原味焦糖布蕾泡芙」，入口方便小巧可愛的「甜筒小泡芙」，7/19起，北、中部的粉絲們不用特地南下高雄，都有機會在快閃店吃到了，詳細口味、資訊將以「猜心泡芙」粉絲專頁為主。

「猜心泡芙新竹快閃資訊」

地點：Big City遠東巨城巨城4樓 美食廣場（鄰近Sogo連接口）