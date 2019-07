溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表?

2019-07-15 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在經過5小時,打入延長賽,世界球王約克維奇(Novak Djokovic)在男單最終戰演出史詩級馬拉松大戰,擊敗「草地天王」費德勒(Roger Federer),衛冕溫布頓網球錦標賽冠軍,增添生涯第16座大滿貫金盃。

在週日的晚上,相信不少網球迷都守在電視、電腦前,觀賞今年溫布頓網球錦標的壓軸場次,由世界排名第一的約克維奇對上排名第三的費德勒,經過5小時的纏鬥,不僅締造了新的紀錄,也讓人一飽眼福,欣賞到兩人精湛的球技。最終,約克維奇以些微的差距擊落今年將滿38歲的「費爸」費德勒,衛冕冠軍成功。而表迷則在意的是,當大滿貫金盃得主,領獎時會配戴什麼腕表?有意思的是連同今年溫網女子單打的冠軍羅馬尼亞名將哈蕾普(Simona Halep),其實都不是比賽官方計時品牌所支持的選手。