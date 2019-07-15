溫布頓網球錦標賽冠軍約克維奇、哈蕾普都戴什麼表？
在經過5小時，打入延長賽，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在男單最終戰演出史詩級馬拉松大戰，擊敗「草地天王」費德勒（Roger Federer），衛冕溫布頓網球錦標賽冠軍，增添生涯第16座大滿貫金盃。
在週日的晚上，相信不少網球迷都守在電視、電腦前，觀賞今年溫布頓網球錦標的壓軸場次，由世界排名第一的約克維奇對上排名第三的費德勒，經過5小時的纏鬥，不僅締造了新的紀錄，也讓人一飽眼福，欣賞到兩人精湛的球技。最終，約克維奇以些微的差距擊落今年將滿38歲的「費爸」費德勒，衛冕冠軍成功。而表迷則在意的是，當大滿貫金盃得主，領獎時會配戴什麼腕表？有意思的是連同今年溫網女子單打的冠軍羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），其實都不是比賽官方計時品牌所支持的選手。
像是約克維奇就一直是SEIKO的品牌大使，因此當他昨天高舉「挑戰者盃」時，就是配戴去年推出的Astron「5X系列」腕表，看得出球王鍾愛這款腕表，畢竟征戰全球的他，的確需要「時區快速修正功能」及「兩地時間切換」的設計。而溫網女子單打的冠軍羅馬尼亞名將哈蕾普則是宇舶表（HUBLOT）的品牌摯友，在過去曾演繹過Big Bang One Click Italia Independent腕表。今年則在法網開打前夕，HUBLOT邀請了哈蕾普與其他品牌摯友相聚，當時她便改配戴了由Big Bang Sang Bleu鑽表，凸顯了這位前球后截然不同的氣質。
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