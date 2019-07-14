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喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

天氣熱到快要把人曬乾，補充水分變得格外重要，但你知道不同地區的水其實有色有味，各地組成都不相同嗎？韓國淨水品牌Coway每一款淨水器從開發到上市平均都需要4年以上時間，通過超過1百萬次以上嚴酷測試，採集41國14,994個以上的水樣組成世界水地圖Water Map，透徹分析各國家水質的差異與組成，並根據此水地圖，訂定適合的淨水商品及濾芯週期，讓每個地區的消費者都能感受到相同的淨水品質。

Coway全新推出濾淨智控冰溫瞬熱飲水機「Marine純粹海洋」，以獨家厚膜瞬熱科技及無須使用冷媒的熱電致冷技術，不須熱水槽，給水瞬間同時加熱，較傳統機種節能高達83%以上，也達成體積大幅縮小的目標，面寬僅18公分，還內建LED智慧控制面板，結合定量取水設定，使用者可根據個人飲水量習慣，一鍵輕觸出水鈕即幫你倒出剛剛好的水量，有如一台家用咖啡機一樣精緻小巧的外型，就能達成冰溫熱即飲的需求。

Coway Marine還具有雙階段過濾科技，分層處理水中潛藏的汙染物，第一階段搭載獨家Nano-Trap奈米高效濾芯，以電磁力有效濾除囊胞、細菌、病毒、汙濁水源汙染，並可去除微粒物質達到第一級生飲口感。第二階段的Inno-sense後置活性碳濾芯，則主要濾除餘氯和鉛，加強去除異味並提升水質口感。在機種上市前，Coway更會透過品水師盲測水口感，視為最後也最重要的把關項目。

為了強調Coway對水質與口感的高標準要求，特別舉辦盲飲快閃活動，於台北恆隆行展示中心，之後將陸續於新竹、高雄等地舉辦快閃競賽，以科學方法與盲飲兩階段測試，第一階段模擬coway韓國官方盲測方法，評比清涼感、味道、氣泡感項目，第二階段關鍵，則是現場先行體驗Coway Marine好水後，從5杯水杯中，找出哪杯是coway的好水，答對者，即有機會將50萬獎金帶回家！報名請至Coway Taiwan臉書粉絲團。

接下來Coway還預計推出具有粉嫩時尚外型，不需插電的常溫濾水器P-350N。記...
接下來Coway還預計推出具有粉嫩時尚外型，不需插電的常溫濾水器P-350N。記者黃筱晴／攝影
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Coway Marine濾淨智控冰溫瞬熱飲水機CHP242N，建議售價33,80...
Coway Marine濾淨智控冰溫瞬熱飲水機CHP242N，建議售價33,800元。記者黃筱晴／攝影
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Coway Marine內建雙階段過濾科技，不只濾除氯、鉛、囊胞，更以電磁力有效...
Coway Marine內建雙階段過濾科技，不只濾除氯、鉛、囊胞，更以電磁力有效去除細菌與病毒99.99%以上。記者黃筱晴／攝影
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內建LED智慧控制面板，結合定量取水設定，使用者一鍵輕觸出水鈕，即可倒出剛剛好的...
內建LED智慧控制面板，結合定量取水設定，使用者一鍵輕觸出水鈕，即可倒出剛剛好的水量與溫度。記者黃筱晴／攝影
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