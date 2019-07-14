喝好水得50萬獎金！Coway冰溫瞬熱飲水機新上市

2019-07-14 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣熱到快要把人曬乾，補充水分變得格外重要，但你知道不同地區的水其實有色有味，各地組成都不相同嗎？韓國淨水品牌Coway每一款淨水器從開發到上市平均都需要4年以上時間，通過超過1百萬次以上嚴酷測試，採集41國14,994個以上的水樣組成世界水地圖Water Map，透徹分析各國家水質的差異與組成，並根據此水地圖，訂定適合的淨水商品及濾芯週期，讓每個地區的消費者都能感受到相同的淨水品質。

Coway全新推出濾淨智控冰溫瞬熱飲水機「Marine純粹海洋」，以獨家厚膜瞬熱科技及無須使用冷媒的熱電致冷技術，不須熱水槽，給水瞬間同時加熱，較傳統機種節能高達83%以上，也達成體積大幅縮小的目標，面寬僅18公分，還內建LED智慧控制面板，結合定量取水設定，使用者可根據個人飲水量習慣，一鍵輕觸出水鈕即幫你倒出剛剛好的水量，有如一台家用咖啡機一樣精緻小巧的外型，就能達成冰溫熱即飲的需求。

Coway Marine還具有雙階段過濾科技，分層處理水中潛藏的汙染物，第一階段搭載獨家Nano-Trap奈米高效濾芯，以電磁力有效濾除囊胞、細菌、病毒、汙濁水源汙染，並可去除微粒物質達到第一級生飲口感。第二階段的Inno-sense後置活性碳濾芯，則主要濾除餘氯和鉛，加強去除異味並提升水質口感。在機種上市前，Coway更會透過品水師盲測水口感，視為最後也最重要的把關項目。