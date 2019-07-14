出席金線獎頒獎 柯文哲：台灣線雕技術佳

2019-07-14 18:02 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



「台灣線材技術好！」台北市長柯文哲14日出席台灣第一屆金線獎頒獎典禮表示，晶鑽生醫總經理謝佳憲對提升台灣線雕的技術，台灣產置的美容線經過醫師巧手，已發揮最大效果。 柯P說金線獎舉辦的比賽，醫生可使用這些的線材，大大提升台灣醫療產業。

柯文哲說，發展台灣的生技產業，加上台北市的產業ICT（資通訊），生技要怎麼拉抬，線雕跟臨床醫療有關的產業，把技術，生醫拉上來，使用心臟外科專用可吸收線材POD線。

他提到，生技產業要升級，台北才會變成國際化的城市，以前就是很夯的生技產業，醫美也是其中一環，走出去就看得到的改變。

前行政院長張善政也出席表示，在科技部擔任部長期間，在竹科看見牙醫醫材，都是非常優秀的發明。醫美是過去政府沒有多加注意的產業，其實市場的推動力非常快，非常有空間去打品牌，經醫師認證這種線材沒有問題，線材成功後就打出品牌。

「台灣過去OEM占股票市值40%，絕大部分利潤都在蘋果。」張善政說，晶鑽生醫做出去這個線材，因為這個比賽讓大家都注意到，他提倡穿針引線，打出品牌，針對客人的整體化的美學，帶動產業的發展。

謝佳憲強調說，線雕就像蓋房子的鋼筋水泥，在皮膚底下用強大的力量打好地基，達到支撐，提升下垂的皮膚，雕塑輪廓，抵抗地心引力的目的，讓肌膚不容易鬆弛，也讓皺紋很難產生。

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