人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然人妻林心如在昨晚落幕的台北電影節頒獎典禮紅毯，最終沒有和「華哥」霍建華同框，不過身為頒獎嘉賓的她，仍細心裝扮，以黑色蕾絲禮服搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶，絕對是當晚最美女星之一。

林心如受邀出席本屆的台北電影節頒獎典禮，與老公霍建華一同擔任頒獎人，本來粉絲們都十分期待兩人能有同框畫面。不過據了解，林心如因為行程衝突，所以兩人才沒有一起走上紅毯，霍建華也低調未受訪，僅表示力挺台北電影節。不過，在當晚林心如則以Oscar de la Renta黑色鏤空蕾絲禮服搭配了寶格麗頂級大溪地與南海珍珠鑽石耳環、Serpenti頂級白K金珠寶腕表和Serpenti Eyes On Me系列鑽石戒指及FIOREVER系列白K金鑽戒，全身行頭價值高達840萬，美翻紅毯。