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人妻林心如化身性感黑天鵝 小露美胸正翻電影節紅毯

2019-07-14 17:17聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然人妻林心如在昨晚落幕的台北電影節頒獎典禮紅毯，最終沒有和「華哥」霍建華同框，不過身為頒獎嘉賓的她，仍細心裝扮，以黑色蕾絲禮服搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶，絕對是當晚最美女星之一。

林心如受邀出席本屆的台北電影節頒獎典禮，與老公霍建華一同擔任頒獎人，本來粉絲們都十分期待兩人能有同框畫面。不過據了解，林心如因為行程衝突，所以兩人才沒有一起走上紅毯，霍建華也低調未受訪，僅表示力挺台北電影節。不過，在當晚林心如則以Oscar de la Renta黑色鏤空蕾絲禮服搭配了寶格麗頂級大溪地與南海珍珠鑽石耳環、Serpenti頂級白K金珠寶腕表和Serpenti Eyes On Me系列鑽石戒指及FIOREVER系列白K金鑽戒，全身行頭價值高達840萬，美翻紅毯。

不過粉絲更在意的是林心如身上的禮服，因為特殊的剪裁和材質，讓她難得展現性感，小露美胸線條，網友還因此回應說「根本是性感黑天鵝」、「這造型太美、我要舔屏了」。比有入圍的獎項的女星，如徐若瑄、郭書瑤或是同樣擔任頒獎人的隋棠、柯佳嬿等人的造型，還深具話題，而林心如這身兼具隆重、典雅和性感的打扮，絕對可說是台北電影節的紅毯第一美。

寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，約42萬5,700元。圖／BVLGARI提...
寶格麗Fiorever系列白K金鑽戒，約42萬5,700元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗頂級大溪地與南海珍珠鑽石耳環，白K金耳環，鑲嵌2顆大溪地珍珠、2顆南海珍珠...
寶格麗頂級大溪地與南海珍珠鑽石耳環，白K金耳環，鑲嵌2顆大溪地珍珠、2顆南海珍珠、2顆圓形切割鑽石，約320萬元。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Eyes On Me系列鑽石戒指，約26萬9,900元。...
寶格麗Serpenti Eyes On Me系列鑽石戒指，約26萬9,900元。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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寶格麗Serpenti Seduttori Secret頂級白K金珠寶腕表，18...
寶格麗Serpenti Seduttori Secret頂級白K金珠寶腕表，18K白K金弧型表殼，鑲嵌1429顆鑽石，約494萬4,000元。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚...
林心如以黑色鏤空禮服搭配寶格麗珠寶，現身台北電影節頒獎典禮紅毯，小露性感讓粉絲驚豔。圖／BVLGARI提供
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