夏日電玩展Acer Day熱鬧開跑 話題電競筆電讓你輕鬆成A咖

2019-07-14 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



2019夏日電玩展本週末在圓山花博爭艷館吸引了大批玩家排隊進場試玩體驗，宏碁也趁著開展宣告Acer暑期促銷及全台體驗活動正式開跑，即日起至8/11止，宏碁將陸續於北中南NOVA、光華周年慶、夢時代舉辦Acer通路巡迴活動，不僅有最新產品體驗，還有多元舞台活動與民眾互動，消費者只要在現場完成指定任務，就可以又玩又拿好禮，購機還有加碼贈品，想換機可別錯過暑期促銷購物良機。

夏日電玩展Acer Day現場共分為Swift輕薄專區、Predator掠奪者電競專區及OJO 500 MR體驗區，讓玩家們可以盡情體驗完整產品系列，其中最受到矚目、熱賣推薦的Acer新品，包括極窄邊框、輕薄不到1公斤的時尚觸控筆電Swift 5、具絕佳散熱功能，搭載最新第9代Intel Core i7處理器及內建GTX1660Ti顯卡的Nitro 5，以及上班族指定輕薄電競筆電Predator Helios 300。